عمرو أديب: "مفيش حد في البلد دي مسنود.. والحساب عسير"

السبت 05/سبتمبر/2020 - 06:48 ص
عمرو أديب
عمرو أديب
هدى عبدالرازق
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قال الإعلامي عمرو أديب، إنه يبدو أن هناك أطراف تحاول أن تشكك المصريين في قوة بلدهم، مشيرا إلى أن هذا الفكر يظهر مع كل قضية أو موقف تتعرض له الدولة المصرية.

وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، "في كل قضية حد يطلع يقولك المتهم أهله مهمين ومش هيتجاب.. وإنت تعد تحسبن، وفالأخر المتهم يتجاب ويتحبس.. إنت عايز تأيد الحق ليه بتبتز الدولة المصرية".

وأضاف الإعلامي عمرو أديب: "مفيش حد في البلد دي مسنود، بل العكس الحساب عسير".

وفي سياق متصل أمرت «النيابة العامة» بحبس ثلاثة متهمين أربعة أيام احتياطيًّا، وإخلاء سبيل ثلاثة آخرين إذا ما سدد كلٌّ منهم ضمانًا ماليًّا قدره 100 ألف جنيه، وآخر بضمان محلِّ إقامته، وذلك على ذمة التحقيق معهم في وقائع اتهموا فيها بمناسبة التحقيقات الجارية في واقعة التعدي على فتاة بفندق «فيرمونت نيل سيتي».

وأمرت «النيابة العامة» بعرض المتهمين على «الإدارة المركزية للمعامل الكيماوية» بـ«مصلحة الطب الشرعي»؛ لتحليل عينات منهم بيانًا لمدى تعاطيهم مواد مخدرة، وتوقيع الكشف الطبي على اثنين منهم، وأرسلت «النيابة العامة» هواتف ضُبطت بحوزتهم إلى «الإدارة العامة للمساعدات الفنية» بـ«وزارة الداخلية» لتفريغ ما تحويه من مواد مختلفة، واسترجاع ما حُذف منها، وكذا تفريغ المحادثات المجراة عبر تطبيقات التواصل المحملة عليها، وجارٍ استكمال التحقيقات.

وأهابت «النيابة العامة» بالكافَّة إلى الالتزام بما تصدره من بيانات في تلك الواقعة وسائر الوقائع المرتبطة بها، وعدم ترويج معلومات أو أخبار عنها غير دقيقة أو غير موثوق من مصادرها؛ ضمانًا لسلامة التحقيقات، والتي ستعلن «النيابة العامة» نتائجها بعد الانتهاء منها.

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