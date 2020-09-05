وزير التربية والتعليم: مؤتمر صحفي لكشف مصير الحضور في المدارس (فيديو)

أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أنه سيتم عقد مؤتمر صحفي يومي الثلاثاء والأربعاء القادمين بحضور وزيري التعليم العالي والصحة لكشف تفاصيل العام الدراسي الجديد.



وأضاف "شوقي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أن مؤتمر الوزارة سيكون يوم الثلاثاء، وسيكشف كل تفاصيل ذهاب الطلاب إلى المدارس، ودور المعلمين، موضحا أن المؤتمر سيوضح ملامح العام الدراسي الجديد الذي سيبدأ في 17 أكتوبر.



كشف المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء، يوم الجمعة عن حقيقة المنشور المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إلغاء مجانية التعليم بالجامعات الحكومية بدايةً من العام الدراسي 2020-2021.



وتواصل المركز الإعلامي مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، التي نفت تلك الأنباء، موضحا أنه لن يتم المساس بمجانية التعليم، باعتباره حقًا أصيلًا من حقوق المصريين يكفله الدستور والقانون.



وشددت الوزارة على اهتمام الدولة بتطوير ملف التعليم بمختلف المراحل، وتقديم خدمات تعليمية متطورة لكافة المواطنين على حد سواء.



وأشارت الوزارة إلى أنه تم فتح تسجيل الرغبات بالمرحلة الثانية للتنسيق، وذلك في الفترة من 1 إلى 5 سبتمبر الجاري

