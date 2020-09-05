شبورة وأمطار.. تعرف على تفاصيل طقس الأيام المقبلة

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نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا يكشف عن حالة الطقس المتوقعة السبت الموافق 5 سبتمبر 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية.



طقس السبت نهارًا



- شبورة مائية صباحًا، طقس حار رطب على القاهرة والوجه البحري، وارتفاع نسب الرطوبة يزيد من الاحساس بحرارة الطقس، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.



- شبورة مائية صباحًا، طقس معتدل على السواحل الشمالية الغربية، مائل للحرارة على السواحل الشرقية، والرياح معتدلة تنشط على السواحل الغربية.



- طقس شديد الحرارة على جنوب سيناء، والرياح معتدلة.



- طقس شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد، والرياح معتدلة.



طقس السبت ليلًا



- طقس معتدل على القاهرة والوجه البحري.



- طقس معتدل على السواحل الشمالية.



- طقس لطيف على شمال الصعيد.



- طقس معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.



الظواهر الطبيعية



- أمطار متوسطة تكون غزيرة ورعدية أحيانًا (30% تقريبًا) على مناطق متفرقة من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، وشمال الصعيد.



- أمطار خفيفة إلى متوسطة (20%) على مناطق متفرقة من جنوب الصعيد.



- شبورة مائية صباحًا على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة.





الوصف الفني لخرائط الطقس

- يتأثر غرب البلاد بامتداد مرتفع العروض الوسطى، بينما يتأثر باقي الأنحاء بامتداد منخفض الهند الموسمي.











أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، الجمعة، عن حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة، حيث تشهد البلاد ارتفاعا ملحوظا في درجات الحرارة ومعدلات الرطوبة عن المعدل الطبيعي.



وحذرت الهيئة في بيان لها، من ارتفاع نسبة الرطوبة عن معدلها الطبيعي خلال تلك الفترة، مما يزيد بالإحساس بحرارة الطقس، منوها على ضرورة البقاء في المنازل.



طقس السبت:

وأوضحت الهيئة أن البلاد تشهد اليوم السبت طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري، ومعتدل على السواحل الشمالية وشديد الحرارة على جنوب وشمال الصعيد.



وليلا تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس معتدل على القاهرة الكبري والوجه البحري والصعيد بينما يكون لطيف علي السواحل الشمالية.







وتكون الهيئة أن أبرز الظواهر الجوية، السبت والتي تتمثل في شبورة صباحا مصحوبة بسقوط امطار متوسطة الي غزيرة وأحيانا رعدية على مناطق شمال الصعيد وجنوب سيناء بينما تكون خفيفة على انحاء متفرقة من جنوب الصعيد.



طقس يوم الأحد:

وأكدت الهيئة أن البلاد تشهد يوم الأحد المقبل طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري، ومعتدل على السواحل الشمالية وشديد الحرارة على جنوب وشمال الصعيد.



وتتوقع الهيئة أن تكون أبرز الظواهر الجوية يوم الأحد المقبل والتي تتمثل في شبورة صباحا مصحوبة بسقوط امطار متوسطة الي غزيرة وأحيانا رعدية على مناطق متفرقة جنوب سيناء بينما تكون خفيفة على انحاء متفرقة من جنوب وشمال الصعيد.



طقس يوم الإثنين:

وأشارت الهيئة الي أن البلاد تشهد يوم الاثنين المقبل طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري، ومعتدل على السواحل الشمالية وشديد الحرارة على جنوب وشمال الصعيد.



وعن أبرز الظواهر الجوية يوم الاثنين المقبل والتي تتمثل في شبورة صباحا مصحوبة بسقوط امطار متوسطة الي غزيرة وأحيانا رعدية على مناطق متفرقة جنوب سيناء.



درجات الحرارة المتوقعة خلال الأيام المقبلة

وتبلغ درجات الحرارة اليوم السبت بالقاهرة الكبرى والوجه البحري 37 للعظمى والصغرى 26، وعلى السواحل الشمالية 32 للعظمى والصغرى 24، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 41 للعظمى والصغرى 30، وعلى شمال الصعيد 40 للعظمى والصغرى 25، وعلى جنوب الصعيد 44 للعظمى والصغرى 30.



وتسجل درجات الحرارة يوم الأحد المقبل بالقاهرة الكبرى والوجه البحري 37 للعظمى والصغرى 26، وعلى السواحل الشمالية 32 للعظمى والصغرى 24، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 41 للعظمى والصغرى 30، وعلى شمال الصعيد 41 للعظمى والصغرى 25، وعلى جنوب الصعيد 45 للعظمى والصغرى 30.







وعن درجات الحرارة يوم الاثنين المقبل بالقاهرة الكبرى والوجه البحري 36 للعظمى والصغرى 26، وعلى السواحل الشمالية 31 للعظمى والصغرى 24، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 40 للعظمى والصغرى 30، وعلى شمال الصعيد 40 للعظمى والصغرى 25، وعلى جنوب الصعيد 45 للعظمى والصغرى 30