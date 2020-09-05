أختتمت مساء اليوم الجمعة منافسات الجولة الـ29 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.





ويتبقى جولة واحدة على ختام الموسم الحالي من الدوري السعودي الذي نجح الهلال في التتويج بلقبه خلال الأسبوع الثامن والعشرين.





وأقيمت اليوم 8 مباريات مثيرة، حيث عزز الهلال صدارته لجدول ترتيب دوري المحترفين، بعدما حقق فوزا ساحقا على نظيره الوحدة بثلاثة أهداف مقابل هدف، وأحرز ثنائي الزعيم بافيمتمبي جوميز، ومحمد كنو في الدقيقتين 16 و56، قبل أن يسجل الوحدة من تسجيل هدفٍ وحيد عند الدقيقة 79، ليحرز الهلال الهدف الثالث له والأخير في اللقاء قبل انتهاء الوقت الأصلي بـ5 دقائق.





وسقط النصر في فخ التعادل مع فريق الاتحاد، بهدف لمثله، حيث أحرز هدف العالمي المغربي عبد الرزاق، ثم أدرك الإيفواري ويلفريد بوني هدف التعادل في الدقيقة 11.





فيما تلقى الأهلي هزيمة قاسية أمام فريق أبها، بهدفين مقابل هدف، حيث افتتح سعد بقير أهداف اللقاء لفريق أبها من ركلة جزاء عند الدقيقة 32، فيما سجل عبد الله هدف التعادل في الدقيقة 80، قبل أن يحرز سعد بقير هدف التقدم لأبها في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل من الضائع بالشوط الثاني.





وحقق الفتح فوزا ثمينا على التعاون بهدف نظيف، عن طريق ميتشيل دي عند الدقيقة 81 من عمر المباراة، فيما تلقى الاتفاق هزيمة على يد نظيره ضمك بهدفين دون رد، سجلهم الثنائي، إيمليو زيلايا في الدقيقة 21، ومحمد محسن حرزان في الدقيقة 63.





وحسم الفيحاء مواجهة العدالة لصالحة، بهدفين دون رد، عن طريق علي المزيدي الذي سجل هدفا في مرماه بالخطأ في الدقيقة 16، وأحرز صامويل اوسو الهدف الثاني في الدقيقة 56.





وفاز الرائد على نظيره الفيصلي، بهدفين مقابل هدف، فيما حقق الشباب فوزا ثمينا على الحزم، بهدف نظيف، أحرظه اللاعب كريستيان خوانكا.





وفيما يلي ترتيب الدوري السعودي بعد انتهاء الجولة الـ29:-

1-الهلال 69 نقطة

2-النصر 61 نقطة

3-الأهلي 47 نقطة

4-الوحدة 46 نقطة

5-الرائد 46 نقطة

6-الفيصلي 45 نقطة

7-الشباب 43 نقطة

8-الاتفاق 42 نقطة

9-أبها 38 نقطة

10-الفتح 33 نقطة

11-الاتحاد 32 نقطة

12-التعاون 32 نقطة

13-الفيحاء 32 نقطة

14-ضمك 32 نقطة

15-الحزم 27 نقطة

16-العدالة 21 نقطة



