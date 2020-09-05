ترتيب الدوري السعودي بعد انتهاء الجولة الـ29

السبت 05/سبتمبر/2020 - 12:33 ص
بوابة الفجر
اميرة فطيم
Advertisements
أختتمت مساء اليوم الجمعة منافسات الجولة الـ29 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

ويتبقى جولة واحدة على ختام الموسم الحالي من الدوري السعودي الذي نجح الهلال في التتويج بلقبه خلال الأسبوع الثامن والعشرين.

وأقيمت اليوم 8 مباريات مثيرة، حيث عزز الهلال صدارته لجدول ترتيب دوري المحترفين، بعدما حقق فوزا ساحقا على نظيره الوحدة بثلاثة أهداف مقابل هدف، وأحرز ثنائي الزعيم بافيمتمبي جوميز، ومحمد كنو في الدقيقتين 16 و56، قبل أن يسجل الوحدة من تسجيل هدفٍ وحيد عند الدقيقة 79، ليحرز الهلال الهدف الثالث له والأخير في اللقاء قبل انتهاء الوقت الأصلي بـ5 دقائق.

وسقط النصر في فخ التعادل مع فريق الاتحاد، بهدف لمثله، حيث أحرز هدف العالمي المغربي عبد الرزاق، ثم أدرك الإيفواري ويلفريد بوني هدف التعادل في الدقيقة 11.

فيما تلقى الأهلي هزيمة قاسية أمام فريق أبها، بهدفين مقابل هدف، حيث افتتح سعد بقير أهداف اللقاء لفريق أبها من ركلة جزاء عند الدقيقة 32، فيما سجل عبد الله هدف التعادل في الدقيقة 80، قبل أن يحرز سعد بقير هدف التقدم لأبها في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل من الضائع بالشوط الثاني.

وحقق الفتح فوزا ثمينا على التعاون بهدف نظيف، عن طريق ميتشيل دي عند الدقيقة 81 من عمر المباراة، فيما تلقى الاتفاق هزيمة على يد نظيره ضمك بهدفين دون رد، سجلهم الثنائي، إيمليو زيلايا في الدقيقة 21، ومحمد محسن حرزان في الدقيقة 63.

وحسم الفيحاء مواجهة العدالة لصالحة، بهدفين دون رد، عن طريق علي المزيدي الذي سجل هدفا في مرماه بالخطأ في الدقيقة 16، وأحرز صامويل اوسو الهدف الثاني في الدقيقة 56.

وفاز الرائد على نظيره الفيصلي، بهدفين مقابل هدف، فيما حقق الشباب فوزا ثمينا على الحزم، بهدف نظيف، أحرظه اللاعب كريستيان خوانكا.

وفيما يلي ترتيب الدوري السعودي بعد انتهاء الجولة الـ29:-
1-الهلال 69 نقطة
2-النصر 61 نقطة
3-الأهلي 47 نقطة
4-الوحدة 46 نقطة
5-الرائد 46 نقطة
6-الفيصلي 45 نقطة
7-الشباب 43 نقطة
8-الاتفاق 42 نقطة
9-أبها 38 نقطة
10-الفتح 33 نقطة
11-الاتحاد 32 نقطة
12-التعاون 32 نقطة
13-الفيحاء 32 نقطة
14-ضمك 32 نقطة
15-الحزم 27 نقطة
16-العدالة 21 نقطة

أخبار تهمك

عاجل| "الصحة": تسجيل 157 إصابة جديدة بكورونا.. و16 حالة وفاة

منذ أقل من ساعتين

بعد بقاء ميسي.. برشلونة يوافق على رحيل صديقه إلى يوفنتوس

منذ ساعتين و 41 دقيقة

عاجل.. ترامب يزف بشرى سارة بشأن لقاح فيروس كورونا

منذ ساعة و 7 دقيقة

حسمت الصفقة.. نجم برشلونة ينتقل إلى يوفنتوس

منذ حوالي 7 ساعات

عمرو أديب يكشف مفاجأة عن قضية "الفيرمونت" (فيديو)

منذ ساعة و 21 دقيقة

الخطيب يوجه إنذارًا شديد اللهجة إلى كهربا

منذ حوالي 4 ساعات

انتهت الأزمة .. ميسي يعلن البقاء في برشلونة

منذ ساعة و 6 دقيقة

سيد عبد الحفيظ يوجه رسالة لاتحاد الكرة بعد مباراة الأهلي ودجلة

منذ ساعتين و 54 دقيقة

صفقتان ستهز عرش أوروبا.. برشلونة يقترب من ثنائي الطواحين الهولندية

منذ أقل من ساعتين

بعد قرار البقاء.. تعرف على ضحية ميسي الأولى في برشلونة

منذ حوالي 8 ساعات

بيراميدز يصارع الأهلي على ضم حاوي الدوري المصري

منذ حوالي 3 ساعات

فرجاني ساسي يضع شرطًا صعبًا للتجديد مع الزمالك

منذ حوالي 13 ساعة

نجم برشلونة الشاب يخطف الاضواء في إسبانيا

منذ ساعتين

خبير تحكيمي يكشف صحة هدف وادي دجلة أمام الأهلي

منذ أقل من نصف ساعة

ميلان يجهز عرض لضم جاريث بيل

منذ أقل من ساعة

دجلة يكشف مفاجأة عن صحة هدفه أمام الأهلي

منذ ساعة و نصف

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:59 م

صفقتان ستهز عرش أوروبا.. برشلونة يقترب من ثنائي الطواحين الهولندية

نجم برشلونة الشاب يخطف الاضواء في إسبانيا

11:40 م

انتهت الأزمة .. ميسي يعلن البقاء في برشلونة

12:35 ص

بعد بقاء ميسي.. برشلونة يوافق على رحيل صديقه إلى يوفنتوس

11:00 م

عاجل| "الصحة": تسجيل 157 إصابة جديدة بكورونا.. و16 حالة وفاة

11:53 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحل هو الخفض

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 10.. «أحلام الفتى الطائر» دراما الانفتاح في زمن الثراء السريع

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كامالا هاريس.. كلمة سر بايدن من أجل هزيمة ترامب