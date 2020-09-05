وزير التعليم يكشف مفاجأة جديدة عن بديل امتحان "السات" (فيديو)

وأضاف وزر التربة والتعليم، أن هذا القرار هدفه خدمة الطلاب المصريين الذين يدرسون النظام الأمريكي وعددهم 500 مدرسة، منوها بأن الإمارات حاولت تنفيذ هذا المقترح واستغرق منها 5 سنوات.





كشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن تفاصيل حل أزمة طلبة الدبلومة الأمريكية.



وقال "شوقي"، إن جائحة كورونا أثرت بشكل كبير على التعليم في الكثير من الدول، ومنها بريطانيا والولايات المتحدة، ما أثر على المدارس الدولية التي تعمل في مصر، وتم إلغاء الامتحانات.



مافيا وراء تسريب الامتحانات

وأضاف "شوقي"، في مقطع فيديو نشره على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أنه بالنسبة لشهادة الـSET بالتحديد، حدث بها مشاكل أدت إلى تسريب الامتحان، وهناك "مافيا" لتسريب هذه الامتحانات، مشيرا إلى أنه يتم التحقيق في هذا الأمر، وتم وقف الامتحان إلى أن يتم تحويله من ورقي إلى إلكتروني.



وأوضح وزير التعليم، أن هذا الامتحان لن يعقد في مصر لمدة طويلة، بسبب ما حدث.



وشدد على أن هناك فرقا، بين النظام الأمريكي، والمناهج الأمريكية، وبين الشهادة التي يحصل عليها الطالب للالتحاق بالجامعة، مشيرا إلى أن نظام التعليم الأمريكي في مصر قائم ولم يتغير، ولكن المشكلة في طريقة التقييم.



ولفت إلى أن هناك بعض الامتحانات لمن يدرس هذه الشهادة، لكي يلتحق بالجامعة، سواء داخل أو خارج مصر، ومنها الـSET، وامتحان آخر، هو ACT لم يكن معترفا به في مصر، ولكن تم اعتماده منذ أسابيع، لإتاحة الفرصة للطلبة للحصول على هذه الشهادة.



وأشار إلى أنه ميزة الامتحان الجديد، هو عقده إلكترونيا ما يقلل الغش، وأصبح متاحا في مصر، وليس مختلفا عن الـSET.



التقييم بأعمال السنة مرفوض

ولفت إلى أن الدولة ترفض تقييم طلبة الدبلومة الأمريكية، وفقا لـ"أعمال السنة"، لأن هذا تقييم غير مكتمل، وقانونا لا تستطيع الدولة عمل ذلك، مشيرا إلى أن التعليم الأجنبي بشكل عام يخضع لقوانين الدول صاحبة هذا التعليم.



امتحان مصري جديد

وكشف أن الدولة تعمل حاليا على وضع "امتحان مصري" لطلبة التعليم الأمريكي الذين يرغبون في الالتحاق بالجامعات المصرية.



أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أنهم قرروا أن يعدوا امتحان مصري كنسخة من السات، وسيتم إتاحته في أقرب فرصة كبديل له، لدراسة مدى تحصيل الطلاب.وأضاف "شوقي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، "لو الشهادات الأجنبية قررت متكملش هيكون عندنا امتحان لأودلانا يدخلوا به الجامعات المصرية، ربنا يكرمنا وكون عندنا الامتحان قريب".