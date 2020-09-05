أمير طعيمة برفقه أنغام والجمهور يتنبأ بعمل فني مرتقب يجمعهما





نشر الشاعر الغنائي أمير طعيمة، صورة برفقة المطربة أنغام وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع الصور الشهير " إنستجرام".





واكتفى طعيمة، بالتعليق قائلًا: "مع نغومة"، فيما ردت عليه أنغام بإيموشن قلب.





وتوقع الجمهور من جانبه أن هناك عمل ما فني مرتقب قد يجمع أنغام وأمير طعيمة.





يذكر أن آخر أعمال أنغام ألبوم "حالة خاصة جدًا"، وضم الألبوم 14 أغنية، وهي: "هتقول لربنا إيه"، "حبايبنا"، "حالة خاصة جدًا"، "على حسك في أيامي"، "ولا دبلت"، "متطمنة"، "ياريتك فاهمنى"، "بقول نسياك".





