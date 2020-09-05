وزير التعليم: طريقة تسريب امتحان "السات" لا تخطر على بال الأجانب

كشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، تفاصيل تسريب امتحان "السات" للدبلومة الأمريكية، مشيرا إلى أن الامتحان الموجود في مصر هو نفسه الموجود في عدة دول، حيث يقوم أشخاص بالسفر إلى الصين كمثال لدخول الامتحان وتسريبه لمصر.



واعتبر "شوقي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، أن هذه التصرفات سببها الرغبة في تحصيل درجات مرتفعة، معقبا: "هذا التحايل لا يخطر على قلب الأجانب"، واصفا تسريب امتحان "السات"، بالقضية المؤسفة.



وأوضح وزير التعليم والتعليم الفني، أن "السات" امتحان دولي عالمي، وهو خارج نطاق وزارة التربية والتعليم، ودور الوزارة هو ترخيص المدارس التي تدرس المناهج الأمريكية، كاشفا أن مسئولي امتحانات "السات"، أوضحوا أن الامتحان سيعود لمصر عند تحويله لنظام إلكتروني وهذا سيستغرق 18 شهر.



