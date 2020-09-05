وزير التعليم: طريقة تسريب امتحان "السات" لا تخطر على بال الأجانب

السبت 05/سبتمبر/2020 - 03:31 ص
طارق شوقي
طارق شوقي
هدى عبدالرازق
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كشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، تفاصيل تسريب امتحان "السات" للدبلومة الأمريكية، مشيرا إلى أن الامتحان الموجود في مصر هو نفسه الموجود في عدة دول، حيث يقوم أشخاص بالسفر إلى الصين كمثال لدخول الامتحان وتسريبه لمصر.

واعتبر "شوقي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، أن هذه التصرفات سببها الرغبة في تحصيل درجات مرتفعة، معقبا: "هذا التحايل لا يخطر على قلب الأجانب"، واصفا تسريب امتحان "السات"، بالقضية المؤسفة.

وأوضح وزير التعليم والتعليم الفني، أن "السات" امتحان دولي عالمي، وهو خارج نطاق وزارة التربية والتعليم، ودور الوزارة هو ترخيص المدارس التي تدرس المناهج الأمريكية، كاشفا أن مسئولي امتحانات "السات"، أوضحوا أن الامتحان سيعود لمصر عند تحويله لنظام إلكتروني وهذا سيستغرق 18 شهر.

كشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن تفاصيل حل أزمة طلبة الدبلومة الأمريكية.

وقال "شوقي"، إن جائحة كورونا أثرت بشكل كبير على التعليم في الكثير من الدول، ومنها بريطانيا والولايات المتحدة، ما أثر على المدارس الدولية التي تعمل في مصر، وتم إلغاء الامتحانات.

مافيا وراء تسريب الامتحانات
وأضاف "شوقي"، في مقطع فيديو نشره على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أنه بالنسبة لشهادة الـSET بالتحديد، حدث بها مشاكل أدت إلى تسريب الامتحان، وهناك "مافيا" لتسريب هذه الامتحانات، مشيرا إلى أنه يتم التحقيق في هذا الأمر، وتم وقف الامتحان إلى أن يتم تحويله من ورقي إلى إلكتروني.

وأوضح وزير التعليم، أن هذا الامتحان لن يعقد في مصر لمدة طويلة، بسبب ما حدث.

وشدد على أن هناك فرقا، بين النظام الأمريكي، والمناهج الأمريكية، وبين الشهادة التي يحصل عليها الطالب للالتحاق بالجامعة، مشيرا إلى أن نظام التعليم الأمريكي في مصر قائم ولم يتغير، ولكن المشكلة في طريقة التقييم.

ولفت إلى أن هناك بعض الامتحانات لمن يدرس هذه الشهادة، لكي يلتحق بالجامعة، سواء داخل أو خارج مصر، ومنها الـSET، وامتحان آخر، هو ACT لم يكن معترفا به في مصر، ولكن تم اعتماده منذ أسابيع، لإتاحة الفرصة للطلبة للحصول على هذه الشهادة.

وأشار إلى أنه ميزة الامتحان الجديد، هو عقده إلكترونيا ما يقلل الغش، وأصبح متاحا في مصر، وليس مختلفا عن الـSET.

التقييم بأعمال السنة مرفوض
ولفت إلى أن الدولة ترفض تقييم طلبة الدبلومة الأمريكية، وفقا لـ"أعمال السنة"، لأن هذا تقييم غير مكتمل، وقانونا لا تستطيع الدولة عمل ذلك، مشيرا إلى أن التعليم الأجنبي بشكل عام يخضع لقوانين الدول صاحبة هذا التعليم.

امتحان مصري جديد
وكشف أن الدولة تعمل حاليا على وضع "امتحان مصري" لطلبة التعليم الأمريكي الذين يرغبون في الالتحاق بالجامعات المصرية.

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