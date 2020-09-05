أسعار الدولار اليوم السبت 5-9-2020 بجميع البنوك المصرية

السبت 05/سبتمبر/2020 - 12:16 ص
أسعار الدولار اليوم السبت
أسعار الدولار اليوم السبت
الفجر الاقتصادي
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حققت أسعار الدولار مقابل الجنيه المصرية استقرار خلال تعاملات، اليوم السبت 5-9-2020 ، بعدما انهي تعاملات الأسبوع الماضي على خسائر بقيمة 3 قروش.

 

وجاءت أسعار الدولار اليوم السبت 5-9-2020  في جميع البنوك المصرية كالأتى :

في بنوك الأهلي المصري، ومصر  سجل  15.78 جنيه للشراء، و15.88 جنيه للبيع.، وفي بنك كريدي أجريكول  سجل 15.78 جنيه للشراء، و15.88 جنيه للبيع.

 

وبلغ سعر صرف الدولار في  بنوك القاهرة، والتعمير والإسكان، والتجاري الدولي، والعربي الإفريقي  نحو  15.77 جنيه للشراء، و15.87 جنيه للبيعأما في بنك الإسكندرية  فقد حقق  15.76 جنيه للشراء، و15.86 جنيه للبيع.

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