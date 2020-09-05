ديسابر يعلق على انتقال رمضان صبحي وفتحي لبيراميدز

السبت 05/سبتمبر/2020 - 12:16 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
Advertisements
علق الفرنسي سباستيان ديسابر، المدير الفني السابق لنادي بيراميدز، على إنضمام أحمد فتحي ورمضان صبحي، الى صفوف الفريق السماوي بداية الموسم الكروي المقبل.

وأكد ديسابر في تصريحات لبرنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "رمضان صبحي وأحمد فتحي لاعبان من العيار الثقيل وهم سيمثلون إضافة للفريق السماوي ولكن".

وتابع: "رمضان صبحي وأحمد فتحي لن يضمنا فوز بيراميدز بالبطولات رغم الإمكانيات الكبيرة".

وكشف الفرنسي ديسابر، المدير الفني السابق لنادي بيراميدز، عن أسباب رحيله سريعا عن صفوف الفريق السماوي.

وأكد ديسابر في تصريحات لبرنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "بيراميدز هو من يجيب عن هذا السؤال وليس هنا، وهم كانوا يرغبون في تحقيق البطولات والفوز فقط دون أي خسائر".

وتايع: "الفلوس لوحدها لن تحقق البطولات والمجد وبيراميدز يحتاج لمزيد من الوقت".



أخبار تهمك

بعد بقاء ميسي.. برشلونة يوافق على رحيل صديقه إلى يوفنتوس

منذ ساعتين و 43 دقيقة

حسمت الصفقة.. نجم برشلونة ينتقل إلى يوفنتوس

منذ حوالي 7 ساعات

الخطيب يوجه إنذارًا شديد اللهجة إلى كهربا

منذ حوالي 4 ساعات

عمرو أديب يكشف مفاجأة عن قضية "الفيرمونت" (فيديو)

منذ ساعة و 23 دقيقة

عاجل.. ترامب يزف بشرى سارة بشأن لقاح فيروس كورونا

منذ ساعة و 9 دقيقة

ميلان يجهز عرض لضم جاريث بيل

منذ أقل من ساعة

خبير تحكيمي يكشف صحة هدف وادي دجلة أمام الأهلي

منذ أقل من نصف ساعة

دجلة يكشف مفاجأة عن صحة هدفه أمام الأهلي

منذ ساعة و نصف

انتهت الأزمة .. ميسي يعلن البقاء في برشلونة

منذ ساعة و 8 دقيقة

نجم برشلونة الشاب يخطف الاضواء في إسبانيا

منذ ساعتين

صفقتان ستهز عرش أوروبا.. برشلونة يقترب من ثنائي الطواحين الهولندية

منذ أقل من ساعتين

بعد قرار البقاء.. تعرف على ضحية ميسي الأولى في برشلونة

منذ حوالي 8 ساعات

بيراميدز يصارع الأهلي على ضم حاوي الدوري المصري

منذ حوالي 3 ساعات

سيد عبد الحفيظ يوجه رسالة لاتحاد الكرة بعد مباراة الأهلي ودجلة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل| "الصحة": تسجيل 157 إصابة جديدة بكورونا.. و16 حالة وفاة

منذ أقل من ساعتين

فرجاني ساسي يضع شرطًا صعبًا للتجديد مع الزمالك

منذ حوالي 13 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:59 م

صفقتان ستهز عرش أوروبا.. برشلونة يقترب من ثنائي الطواحين الهولندية

نجم برشلونة الشاب يخطف الاضواء في إسبانيا

11:40 م

انتهت الأزمة .. ميسي يعلن البقاء في برشلونة

12:35 ص

بعد بقاء ميسي.. برشلونة يوافق على رحيل صديقه إلى يوفنتوس

11:00 م

عاجل| "الصحة": تسجيل 157 إصابة جديدة بكورونا.. و16 حالة وفاة

11:53 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحل هو الخفض

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 10.. «أحلام الفتى الطائر» دراما الانفتاح في زمن الثراء السريع

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كامالا هاريس.. كلمة سر بايدن من أجل هزيمة ترامب