دجلة يجهز شكوى رسمية بعد لقاء الأهلي

قال محمد عبد الواحد، المدرب العام بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي وادي دجلة، إن جهاد جريشة، حكم لقاء الأهلي ودجلة اليوم لم يكن عادلا نهائيا.





وأكد محمد عبد الواحد في تصريحات لبرنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "مجلس ادارة دجلة ستحسم تقديم شكوى ونحن كهجاز فني مستائين تماما من قرارات جهاد جريشة".





وتابع: "سنقدم شكوى ضد جهاد جريشة اللي كان مستني أي حاجة علشان يحسبها للأهلي".





ويذكر أن النادى الأهلى حقق الفوز على فريق وادى دجلة بهدفين دون رد سجلهم كل من مروان محسن وحمدي فتحي.















