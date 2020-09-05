دجلة يكشف مفاجأة عن صحة هدفه أمام الأهلي

السبت 05/سبتمبر/2020 - 12:11 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
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قال محمد عبد الواحد، المدرب العام بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي  وادي دجلة، إن نادي وادي دجلة تعرض لظلم تحكيمي واضح خلال لقاءه أمام الأهلي.

وأكد محمد عبد الواحد في تصريحات لبرنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "أتظلمنا ظلم واضح أمام الجميع وجهاد جريشة ظلمنا وهو هيشوف الإعادة وهيحس بالذنب أنه ظلمنا".

وتابع: "هدفنا صحيح 100 % ونحن تعرضنا للظلم ولماذا لم يلجأ جريشة للفار في ضربة الجزاء ؟".

وقال محمد عبد الواحد، إن الأهلي لا يستحق الفوز في لقاء اليوم. 

وأكد محمد عبد الواحد في تصريحات لبرنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "الأهلي لا يستحق الفوز ولا يحتاج لمجاملة جهاد جريشة فهو متصدر االدوري بفارق نقاط كبير ولكن نحن نحتاج تلك النقاط".

وأوضح: "جهاد جريشة لما يروح البيت ويشوف الإعادة هيحس أنه ظلمنا في لقاء اليوم وهيحس بالذنب".


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