مدرب بيراميدز السابق: الأهلي تأثر برحيل عبد الله السعيد

السبت 05/سبتمبر/2020 - 12:06 ص
عبدالله السعيد
عبدالله السعيد
الفجر الرياضي
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تحدث الفرنسي ديسابر، المدير الفني السابق لنادي بيراميدز، عن عبدالله السعيد، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز ومنتخبنا الوطني.

وأكد ديسابر في تصريحات لبرنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "عبدالله السعيد لاعب كبير ومهم في أي فريق".

وتابع: "الأهلي تأثر كثيرا برحيل عبدالله السعيد وافتقد خدماته".

وكان عبد الله السعيد غاب عن مباراة فريقه بيراميدز أمام الزمالك أول أمس الخميس والتي انتهت بفوز الأخير بهدفين دون رد.


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