عمرو أديب عن قضية "الفيرمونت": "بيحاولوا يبتزوا المواطن"

السبت 05/سبتمبر/2020 - 08:01 ص
عمرو أديب
عمرو أديب
هدى عبدالرازق
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ثمن الإعلامي عمرو أديب، الإجراءات التي اتخذها النائب العام في قضية "الفيرمونت"، قائلا: "جاب كل الأسامي، والمشاركين في القضية".

وأضاف "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، "قالوا مش هيجبوهم.. قمنا بلغنا الإنتربول، نعمل إيه تاني"، منوها بأن هناك أمر غريب حدث في القضية حيث بعد القبض على عدد من المتهمين ظهرت نغمة أخرى "حرام عليكم هو الناس يتقبض عليها كده".

وتابع الإعلامي عمرو أديب، "أنتم عايزين إيها.. نطبق القانون، ولا نطبطب"، منوها بأن هناك محاولات لابتزاز المواطن، مؤكدا أنه ليس كل من معه مال فاسد، وليس كل فقير ملاك، منوها بأن هناك رجال أعمال أبنائهم فاسدين، ولكن هناك آخرين أبنائهم ليسوا فاسدين".

وفي سياق متصل أمرت «النيابة العامة» بحبس ثلاثة متهمين أربعة أيام احتياطيًّا، وإخلاء سبيل ثلاثة آخرين إذا ما سدد كلٌّ منهم ضمانًا ماليًّا قدره 100 ألف جنيه، وآخر بضمان محلِّ إقامته، وذلك على ذمة التحقيق معهم في وقائع اتهموا فيها بمناسبة التحقيقات الجارية في واقعة التعدي على فتاة بفندق «فيرمونت نيل سيتي».

وأمرت «النيابة العامة» بعرض المتهمين على «الإدارة المركزية للمعامل الكيماوية» بـ«مصلحة الطب الشرعي»؛ لتحليل عينات منهم بيانًا لمدى تعاطيهم مواد مخدرة، وتوقيع الكشف الطبي على اثنين منهم، وأرسلت «النيابة العامة» هواتف ضُبطت بحوزتهم إلى «الإدارة العامة للمساعدات الفنية» بـ«وزارة الداخلية» لتفريغ ما تحويه من مواد مختلفة، واسترجاع ما حُذف منها، وكذا تفريغ المحادثات المجراة عبر تطبيقات التواصل المحملة عليها، وجارٍ استكمال التحقيقات.

وأهابت «النيابة العامة» بالكافَّة إلى الالتزام بما تصدره من بيانات في تلك الواقعة وسائر الوقائع المرتبطة بها، وعدم ترويج معلومات أو أخبار عنها غير دقيقة أو غير موثوق من مصادرها؛ ضمانًا لسلامة التحقيقات، والتي ستعلن «النيابة العامة» نتائجها بعد الانتهاء منها.

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