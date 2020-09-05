حكاية فيلم| "سواق الأتوبيس" ضمن لنور الشريف حصوله على أول جائزة عالمية.. تعرف على المرشح الأول له

إخراج عاطف الطيب.

ويعتبر فيلم “سواق الأتوبيس” من أهم أفلام السينما المصرية والعربية، ويحتل المركز الثامن في قائمة أفضل مئة فيلم مصري، والمركز الـ33 في قائمة أفضل مئة فيلم عربي.





وحاز بطل الفيلم نور الشريف على جائزة أفضل ممثل في “مهرجان نيودلهي السينمائي”، من لجنة كان أحد أعضائها المخرج الهندي ساتياجيت راي، رائد الواقعية الجديدة الهندية.



وقال الفنان نور الشريف، عن فيلمه "سواق الأتوبيس"، إنه أقرب الأفلام إلى قلبه.



ويتناول فيلم "سواق الأتوبيس" موضوع التفكك الأسري، حيث السائق حسن "نور الشريف" الذي يعاني من سوء الحالة المادية، فيضطر للعمل على سيارة أجرة كعمل إضافي، خاصة مع ضغط زوجته "ميرفت أمين" التي ترفض تدني حالتهما المادية، وفي نفس الوقت يتولى حسن مشاكل أسرته بعد أن يعلن والده الحاج سلطان "عماد حمدي" إفلاسه، ولا يجد أحد من شقيقاته بجواره في تلك المحنة الصعبة، فيضطر إلى بيع سيارة الأجرة حتى يساعد والده، ويكافح بمرارة لتحقيق الشرف والأمانة والوطنية.



وهذا هو الفيلم الوحيد الذي كتبه المخرج محمد خان، بالتعاون مع صديقه السيناريست بشير الديك، وكان أول تجارب عاطف الطيب في الإخراج.



حصل المخرج عاطف الطيب، من خلال هذا الفيلم على جائزتي العمل الأول للمخرج عاطف الطيب من مهرجان قرطاج، والسيف الفضي من مهرجان دمشق.



شارك في بطولة الفيلم: نور الشريف، ميرفت أمين، عماد حمدي، حسن حسني، زهرة العلا، ووحيد سيف،نبيلة السيد.





حكاية فيلم اليوم عن أحد أهم الأفلام الذي تم اختياره كثامن أفضل 100 فيلم في تاريخ السينما المصرية، وهو "سواق الأتوبيس" بطولة النجم الكبير الراحل نور الشريف وبدأت الحكاية بعرض السيناريست الكبير بشير الديك، الفيلم على الزعيم عادل إمام، لكنه رفض حتى قراءة السيناريو، فبعد أن روى له بشير قصة الفيلم، ومن هو حسن سواق الأتوبيس، وصف عادل الشخصية بأنها سلبية ولا تحرك الأحداث.وبمجرد أن عرض بشير الديك، الفيلم على نور الشريف تمسك به، قائلا "هو ده".حصل نور الشريف، عن دوره في الفيلم، على أول جائزة عالمية عن دوره في الفيلم.