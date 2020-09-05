عن قضية "الفيرمونت".. "أديب": "مفيش رجل أعمال بعيد عن إيد القانون"

السبت 05/سبتمبر/2020 - 02:48 ص
عمرو أديب
عمرو أديب
هدى عبدالرازق
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عقب الإعلامي عمرو أديب، على الجدل المثار حول قضية "الفيرمونت"، قائلا: "بيقولوا عليها قضية فيها أسياد البلد.. يعني إيه أسياد البلد دي".

وأضاف "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، متسائلا: "أنتم تعرفوا أن العهد اللي إحنا فيه ده في أحد أكبر من القانون، أو في حد بعيد عن قبضة القانون.. أنتم بتشوفوا اللي بيحصل"، مؤكدا أنه فور تقديم بلاغ من القومي للمرأة تم التحرك على الفور".

وتابع الإعلامي عمرو أديب: "بيقولوا القضية فيها رجال أعمال.. مفيش رجل أعمال بيمارس شيء مش قانوني، وبعيد عن إيد القانون، العصر ده ولي".

وفي سياق متصل أمرت «النيابة العامة» بحبس ثلاثة متهمين أربعة أيام احتياطيًّا، وإخلاء سبيل ثلاثة آخرين إذا ما سدد كلٌّ منهم ضمانًا ماليًّا قدره 100 ألف جنيه، وآخر بضمان محلِّ إقامته، وذلك على ذمة التحقيق معهم في وقائع اتهموا فيها بمناسبة التحقيقات الجارية في واقعة التعدي على فتاة بفندق «فيرمونت نيل سيتي».

وأمرت «النيابة العامة» بعرض المتهمين على «الإدارة المركزية للمعامل الكيماوية» بـ«مصلحة الطب الشرعي»؛ لتحليل عينات منهم بيانًا لمدى تعاطيهم مواد مخدرة، وتوقيع الكشف الطبي على اثنين منهم، وأرسلت «النيابة العامة» هواتف ضُبطت بحوزتهم إلى «الإدارة العامة للمساعدات الفنية» بـ«وزارة الداخلية» لتفريغ ما تحويه من مواد مختلفة، واسترجاع ما حُذف منها، وكذا تفريغ المحادثات المجراة عبر تطبيقات التواصل المحملة عليها، وجارٍ استكمال التحقيقات.

وأهابت «النيابة العامة» بالكافَّة إلى الالتزام بما تصدره من بيانات في تلك الواقعة وسائر الوقائع المرتبطة بها، وعدم ترويج معلومات أو أخبار عنها غير دقيقة أو غير موثوق من مصادرها؛ ضمانًا لسلامة التحقيقات، والتي ستعلن «النيابة العامة» نتائجها بعد الانتهاء منها.

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