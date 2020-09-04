سمير غانم: "نفسي وأنا في السن ده ألعب في الأهلي"

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 11:53 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
Advertisements

علق الفنان الكبير سمير غانم، على إصابة النجم والمصارع الأمريكي دوين جونسون، صاحب لقب "ذا روك"، وأسرته المكونة من زوجته المغنية الأمريكية لورين هشيان وابنتيهما بفيروس كورونا.

وقال الفنان الكبير خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي معتز الدمرداش ببرنامج "90 دقيقة" المذاع على شاشة "المحور"، "الروك اتحجز أسبوع وطلع زي الفل، وطلع بيقول للناس فيروس ابن مجنونة.. فمبالك بالعضلات دي وتجيله كورنا، امال إحنا هنعمل ايه؟".

وترك ذا روك نصائح عدة في تعليقه على مقطع الفيديو، قال فيها: "رسالتي لكم جميعا حول العالم.. كن منضبطا“، متابعا أنه ”لا بد من تعزيز نظام المناعة لدى أي شخص".

ودعا جونسون متابعيه أن يلتزموا بصحتهم جيدا وأن يرتدوا الأقنعة والكمامات التزاما بالإجراءات الاحترازية، كون هذا حماية للعائلة أولا وللبشر ككل.

أعرب الفنان الكبير سمير غانم، عن عشقه الكبير للنادي الأهلي، مازحًا: " نفسي وأنا في السن دا العب في الأهلى.. وأجيب كرسي وأقعد في الملعب واللى يجيب جون يتفضل".

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي معتز الدمرداش ببرنامج "90 دقيقة" المذاع على شاشة "المحور"، إنه لم يلتقي كابتن إكرامي الشحات، وحش إفريقيا وحارس الأهلي الأسبق، منذ فترة طويلة.

وواصل: "الإكسسوارات والنظارات هواية خاصة بالنسبالي، ودايما بحب اشتري حاجات غريبة".

كما طمئن غانم، جمهوره مؤكدًا أنه بحاله جيدة، وقال:"درجة الحرارة في القاهرة 91 درجة مئوية، وروحت الساحل الشمالي لتجنب الطقس السيء.. الجو حلو والعالم كله فوق بعضه، والحمدالله مفيش حد عنده كورونا".

أخبار تهمك

فرجاني ساسي يضع شرطًا صعبًا للتجديد مع الزمالك

منذ حوالي 11 ساعة

بعد قرار البقاء.. تعرف على ضحية ميسي الأولى في برشلونة

منذ حوالي 7 ساعات

الزمالك يكشف عن مدة غياب نجم الفريق

منذ ساعتين و 11 دقيقة

سيد عبد الحفيظ يوجه رسالة لاتحاد الكرة بعد مباراة الأهلي ودجلة

منذ ساعة و 25 دقيقة

تقارير إسبانية تكشف حقيقة الفساد المالي لـ "بارتوميو"

منذ أقل من ساعتين

حسمت الصفقة.. نجم برشلونة ينتقل إلى يوفنتوس

منذ حوالي 6 ساعات

نجم برشلونة الشاب يخطف الاضواء في إسبانيا

منذ نصف ساعة

عاجل| "الصحة": تسجيل 157 إصابة جديدة بكورونا.. و16 حالة وفاة

منذ 19 دقيقة

رد فعل غريب من برشلونة على انتقال فان دي بيك إلى مانشستر يونايتد

منذ حوالي 4 ساعات

بيراميدز يصارع الأهلي على ضم حاوي الدوري المصري

منذ أقل من ساعتين

نجم الأهلي يرفض الدوري التركي

منذ ساعة و 6 دقيقة

ميسي: حبي لبرشلونة يجعلني أبذل كل ما لدي لتحقيق الإنجازات

منذ ساعة و 9 دقيقة

رضا عبد العال يفجر مفاجأة حول اختفاء كأس إفريقيا

منذ ساعة الا ربع

بعد بقاء ميسي.. برشلونة يوافق على رحيل صديقه إلى يوفنتوس

منذ ساعة و 12 دقيقة

الخطيب يوجه إنذارًا شديد اللهجة إلى كهربا

منذ ساعتين و 21 دقيقة

أول تعليق من فايلر بعد فوز الأهلي على دجلة

منذ أقل من ساعتين

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:53 م

عاجل| "الصحة": تسجيل 157 إصابة جديدة بكورونا.. و16 حالة وفاة

سيد عبد الحفيظ يوجه رسالة لاتحاد الكرة بعد مباراة الأهلي ودجلة

10:47 م

بعد بقاء ميسي.. برشلونة يوافق على رحيل صديقه إلى يوفنتوس

11:00 م

نجم برشلونة الشاب يخطف الاضواء في إسبانيا

11:40 م

بيراميدز يصارع الأهلي على ضم حاوي الدوري المصري

10:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحل هو الخفض

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 10.. «أحلام الفتى الطائر» دراما الانفتاح في زمن الثراء السريع

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كامالا هاريس.. كلمة سر بايدن من أجل هزيمة ترامب