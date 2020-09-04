وليد سليمان عن أنباء تأجيل نصف نهائي دوري الأبطال: أمر لا يشغلنا

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 11:28 م
الاهلي
الاهلي
علي نبوي
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أعرب وليد سليمان، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته بالفوز على وادي دجلة مساء اليوم في الدوري.

أضاف: «حققنا فوزًا مهمًّا في مشوار الحفاظ على اللقب، وأرى أن تخطي دجلة اليوم بمثابة خطوة مهمة جدا في رحلة حسم اللقب رسميا».

وأوضح أن ضغط المباريات أمر اعتاد عليه الأهلى، وقال: «لدينا هدف واضح حاليا وهو حسم الدوري رسميا من أجل التركيز في استكمال مشوار دوري الأبطال الإفريقي».

وعما يتردد بشأن تأجيل مباراة الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا والمحدد لها 26 سبتمبر قال: «تأجيل المباراة أو إقامتها في موعدها أمر لا يشغلنا على الإطلاق، فنحن جاهزون دائما ولدينا خطة عمل تقوم على التعامل مع كل مباراة على حدة، والآن تركيزنا في حسم مسابقة الدوري».

وأتم وليد سليمان حديثه: «أنا تحت أمر الجهاز الفني بقيادة فايلر، سواء شاركت أساسيا أو بديلا فالهدف واحد، وهو استمرار الانتصارات من أجل حسم اللقب المحلي والتركيز بعدها في استكمال المشوار الإفريقي بنجاح».



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