مقتل شاب ضربه ابن عمه ب"فأس" في البحيرة

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أقدم شاب علي قتل ابن عمه مستعينا ب"فأس" في عزبة أبوسلطان بمركز الدلنجات بالبحيرة، وذلم بسبب خلافات علي تليفون محمول، وتم نقل الحثة لمشرحة المستشفي العام تحت تصرف النيابة العامة.



تلقي مدير أمن البحيرة، اخطارا من مركز الدلنجات، يفيد بوصول جثة المدعو "أحمد م.س" 16 عاما، مقيم بعزبة أبو سلطان إلى مستشفى الدلنجات العام جثة، إثر اعتداء من آخرين.



على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وبسؤال والد المجنى عليه، اتهم إبن عمه "عبدالله ا.س"، ونجله "محمد ع.س" بالتعدى عليه ب"فأس" على رأسه أثناء عودته من عمله وذلك بسبب خلافات على تليفون محمول، وتم تحرير المحضر اللازم وبالعرض علي النيابة العامة أمرت بدفن الجثة عقب العرض على الطب الشرعى.

