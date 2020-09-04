مقتل شاب ضربه ابن عمه ب"فأس" في البحيرة

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 11:30 م
أرشيفية
أرشيفية
إسلام أمين
Advertisements
أقدم شاب علي قتل ابن عمه مستعينا ب"فأس" في عزبة أبوسلطان بمركز الدلنجات بالبحيرة، وذلم بسبب خلافات علي تليفون محمول، وتم نقل الحثة لمشرحة المستشفي العام تحت تصرف النيابة العامة.

تلقي مدير أمن البحيرة، اخطارا من مركز الدلنجات، يفيد بوصول جثة المدعو "أحمد م.س" 16 عاما، مقيم بعزبة أبو سلطان إلى مستشفى الدلنجات العام جثة، إثر اعتداء من آخرين.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وبسؤال والد المجنى عليه، اتهم إبن عمه "عبدالله ا.س"، ونجله "محمد ع.س" بالتعدى عليه ب"فأس" على رأسه أثناء عودته من عمله وذلك بسبب خلافات على تليفون محمول، وتم تحرير المحضر اللازم وبالعرض علي النيابة العامة أمرت بدفن الجثة عقب العرض على الطب الشرعى. 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مقتل شاب النيابة البحيرة

أخبار تهمك

رد فعل غريب من برشلونة على انتقال فان دي بيك إلى مانشستر يونايتد

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يكشف عن مدة غياب نجم الفريق

منذ ساعتين و 12 دقيقة

نجم برشلونة الشاب يخطف الاضواء في إسبانيا

منذ 33 دقيقة

أول تعليق من فايلر بعد فوز الأهلي على دجلة

منذ أقل من ساعتين

فرجاني ساسي يضع شرطًا صعبًا للتجديد مع الزمالك

منذ حوالي 11 ساعة

بعد بقاء ميسي.. برشلونة يوافق على رحيل صديقه إلى يوفنتوس

منذ ساعة و 13 دقيقة

الخطيب يوجه إنذارًا شديد اللهجة إلى كهربا

منذ ساعتين و 22 دقيقة

تقارير إسبانية تكشف حقيقة الفساد المالي لـ "بارتوميو"

منذ أقل من ساعتين

حسمت الصفقة.. نجم برشلونة ينتقل إلى يوفنتوس

منذ حوالي 6 ساعات

بعد قرار البقاء.. تعرف على ضحية ميسي الأولى في برشلونة

منذ حوالي 7 ساعات

ميسي: حبي لبرشلونة يجعلني أبذل كل ما لدي لتحقيق الإنجازات

منذ ساعة و 10 دقيقة

سيد عبد الحفيظ يوجه رسالة لاتحاد الكرة بعد مباراة الأهلي ودجلة

منذ ساعة و 26 دقيقة

رضا عبد العال يفجر مفاجأة حول اختفاء كأس إفريقيا

منذ ساعة الا ربع

نجم الأهلي يرفض الدوري التركي

منذ ساعة و 7 دقيقة

بيراميدز يصارع الأهلي على ضم حاوي الدوري المصري

منذ أقل من ساعتين

عاجل| "الصحة": تسجيل 157 إصابة جديدة بكورونا.. و16 حالة وفاة

منذ ثلث ساعة

موضوعات متعلقة

معلم وشقيقه يصيبان مزارع بطلق ناري لخلافات مالية بينهم بالبحيرة

مصرع 5 اشخاص في 4 حوادث متفرقة بالبحيرة

انتحار عامل ومصرع وإصابة 7 أشخاص في 4 حوادث متفرقة بالبحيرة

مصرع مهندس زراعي في حادث تصادم "سيارة وموتوسيكل" بالنوبارية

مصرع وإصابة 17 إثر انقلاب سيارة محملة بالعمالة الزراعية بالبحيرة

حبس مزارع اعتدى جنسيًا على طفلين وصورهما في أوضاع مخلة بالبحيرة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:53 م

عاجل| "الصحة": تسجيل 157 إصابة جديدة بكورونا.. و16 حالة وفاة

سيد عبد الحفيظ يوجه رسالة لاتحاد الكرة بعد مباراة الأهلي ودجلة

10:47 م

بعد بقاء ميسي.. برشلونة يوافق على رحيل صديقه إلى يوفنتوس

11:00 م

نجم برشلونة الشاب يخطف الاضواء في إسبانيا

11:40 م

بيراميدز يصارع الأهلي على ضم حاوي الدوري المصري

10:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحل هو الخفض

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 10.. «أحلام الفتى الطائر» دراما الانفتاح في زمن الثراء السريع

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كامالا هاريس.. كلمة سر بايدن من أجل هزيمة ترامب