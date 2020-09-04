إقبال كبير في اليوم الأول لبرنامج اكتشاف المواهب بالمنيا

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 11:24 م
بوابة الفجر
سالم خليل
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شهدت اختبارات برنامج اكتشاف المواهب، بمحافظة المنيا في يومها الأول إقبال كبير من قبل اللاعبين حرصا علي المشاركة في تلك الاختبارات.

وأقيمت اختبارات اليوم الأول علي ملعب مركز شباب البرجاية بالمنيا في حضور الجهاز الفني بقيادة محمد خيري المشرف علي البرنامج بمحافظة المنيا وباقي أعضاء الجهاز الفني الإداري والمركز الإعلامي.

وتم تقسيم اللاعبين خلال الاختبارات وفقا للمراحل العمرية وأجريت اختبارات لهم وتم اختيار عدد من اللاعبين المميزين الذين سيكملون في المسابقة نحو الوصول للافضل.

وحرص عدد من اولياء الامور علي التواجد برفقه أبنائهم لمؤازرتهم خلال الاختبارات ، كما شهدت الاختبارات حاله من التنظيم الشديد منذ بدايه اليوم.

ووجه الجهاز الفني لبرنامج اكتشاف المواهب بالمنيا الشكر لكل اللاعبين الذين شاركوا في الاختبارات وظهروا بشكل جيد وفي إطار من الروح الرياضية.

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