وفاة كاهن بإيبارشية ببا والفشن إثر إصابته في حريق

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 11:21 م
صلاة الجنازة
صلاة الجنازة
ماريان ناجى
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رحل عن عالمنا الأب القس أنطونيوس ثابت ملاك كاهن كنيسة الشهيد مارجرجس بقرية قمبش التابعة لإيبارشية ببا والفشن وسمسطا، إثر تعرضه لحريق منذ أيام، وتم نقله إلى مستشفي الحلميه العسكري بالقاهرة، إلى ان فاضت روحه صباح اليوم.

وأقيمت صلوات تجنيزه بمقر مطرانية ببا الساعة الثالثة مساء اليوم، وتقدم قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بخالص العزاء لنيافة الأنبا اسطفانوس أسقف إيبارشية ببا والفشن وسمسطا ولمجمع كهنة الإيبارشية، في نياحة الأب المبارك القس أنطونيوس ثابت ملاك، ويلتمس عزاءًا سمائيًا لشعب كنيسته ولأسرته المباركة، طالبًا لنفسه البارة النياح والراحة النصيب والميراث مع جميع المقدسين.

و استقبل البابا تواضروس اليوم نيافة الأنبا ثيؤدسيوس أسقف وسط الجيزة. 

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وبدأت كلية اللاهوت القبطية الأرثوذكسية الإكليريكية بالكاتدرائية المرقسية بالأنبا رويس قبول دفعة جديدة من الراغبين في الدراسة بنظامي النهاري والمسائي، للعام الدراسي الجديد ٢٠٢٠ - ٢٠٢١، وذلك على درجة البكالوريوس في العلوم اللاهوتية.

ومن المقرر أن يستمر قبول طلبات الطلاب الجدد، حتى الخامس والعشرين من السهر الجاري. وأتاحت الكلية تقديم الطلبات عن طريق رابط خاص، تم تجهيزه لهذا الغرض، هذا جانب التقديم بشكل المباشر بمقر الكلية بالكاتدرائية.

وفى سياق منفصل توجه إلى لبنان الكاردينال بييترو بارولين أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان ممثلا عن البابا فرنسيس لمرافقة اللبنانيين وتشجيعهم والتقى الخميس 3 أيلول سبتمبر القادة الدينيين في بيروت كما ترأس القداس الإلهي في حريصا.

إلى جانب دعوته إلى يوم صلاة وصوم عالمي من أجل لبنان اليوم الجمعة 4 سبتمبر أوفد قداسة البابا فرنسيس الكاردينال بييترو بارولين أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان إلى لبنان حيث التقى أمس الخميس 3 من الشهر القادة الدينيين في كاتدرائية مار جرجس المارونية في بيروت ثم ترأس القداس الإلهي في مزار سيدة لبنان في حريصا. وفي لقائه القادة الدينيين أكد أمين السر أن لبنان في حاجة إلى العالم والعالم في حاجة إلى لبنان الذي هو مثال فريد على التعددية، وهو ما كان قد أشار إليه البابا فرنسيس في ختام تعليمه الأسبوعي الأربعاء المنصرم.

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وفاة كاهن حريق الفشن

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