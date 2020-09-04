إيطاليا تتعادل مع البوسنة والهرسك في دوري أمم أوروبا

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 11:15 م
بوابة الفجر
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حسم التعادل الإيجابي بهدف لكل منتخب موقعة إيطاليا مع البوسنة والهرسك، في المباراة التي جمعت المنتخبين مساء اليوم، في افتتاح مسيرة الفريقين بالمجموعة الأولى في دوري القسم الأول ببطولة دوري أمم أوروبا.



واقتسم المنتخبان الإيطالي والبوسني المركز الثاني في المجموعة برصيد نقطة واحدة لكل منهما بفارق نقطتين خلف المنتخب الهولندي الذي تصدر المجموعة مبكراً.



وعلى إستاد أرتيميو فرانكي في مدينة فلورنسا الإيطالية، انتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي.



وفي الشوط الثاني، تقدم المنتخب البوسني بهدف للنجم الكبير إدين دزيكو في الدقيقة 57 وتعادل ستيفانو سينسي للمنتخب الإيطالي "الآزوري" بهدف في الدقيقة 67.



وعلى إستاد يوهان كرويف في العاصمة الهولندية أمستردام، تغلب المنتخب الهولندي على نظيره البولندي بهدف نظيف سجله ستيفن بيرغوين في الدقيقة 61.

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