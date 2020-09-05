"شعراوي": المواطن شعر بأهمية الخدمات الـ"أون لاين" خلال فترة كورونا (فيديو)

قال محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، إن المواطن شعر بأهمية الخدمات الـ"أون لاين" خلال فترة أزمة جائحة كورونا، مشيرًا إلى أن فكرة المراكز التكنولوجية كان الهدف منها كيفية إبعاد طالب الخدمة عن مؤديها دون إرهاق أو تعب.



وأضاف "شعراوي"، خلال لقائه ببرنامج "آخر النهار" المذاع على فضائية "النهار" اليوم الجمعة: "كانت الفكرة التي بنيت عليها المراكز التكنولوجية إزاي نبعد طالب الخدمة عن مؤديها وهذه هي الفلسفة التي تقوم عليها هذه المراكز بالإضافة إلى توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالاتجاه نحو رقمنة الدولة بصفة عامة".



وتابع وزير التنمية المحلية: "لدينا طموح أن يصل عدد المراكز التكنولوجية إلى 313 مركز ويوجد حاليا 282، منها 155 خدمة خاصة بالشهر العقاري، خلال الفترة السابقة قدمنا 42 خدمة "أون لاين"، ونستهدف تقديم أكثر من 70 خدمة أخرى خلال الفترة القادمة للتيسير على المواطن وهناك خدمات يتم تأديتها خلال يوم وأخرى في عدة أيام حسب نوع الخدمة المقدمة".



وأشار إلى أن المراكز التكنولوجية يؤدي 132 خدمة مختلفة طبقا للمكان، موضحًا أن هناك اتجاه لتدريب عدد كبير من الموظفين داخل هذه المراكز وصل إلى 22 ألف موظف، مستطردًا: "وصلنا حاليا إلى مدى رضاء المواطن مستقبل للخدمة وليس جودة الخدمة المقدمة فقط".



آخر تطورات فيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الجمعة، عن خروج 890 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 76305 حالات حتى اليوم.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 157 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 16 حالة جديدة.



وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الجمعة، هو 99582 حالة من ضمنهم 76305 حالات تم شفاؤها، و5495 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.