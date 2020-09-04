صفقتان ستهز عرش أوروبا.. برشلونة يقترب من ثنائي الطواحين الهولندية





يقترب نادي برشلونة من اتخاذ خطوات حاسمة من أجل التعاقد مع الثنائي الهولندي ممفيس ديباي لاعب فريق ليون الفرنسي، وجورجينيو فينالدوم نجم خط وسط ليفربول الإنجليزي، من أجل تدعيم صفوف الفريق خلال الصيف الجاري.





وكان رونالد كومان قد أمر برحيل الرباعي صامويل أومتيتي، إيفان راكيتيتش، آرتورو فيدال، لويس سواريز، خارج الفريق خلال الميركاتو الصيفي المقبل على هامش ثورة الإصلاح داخل الكامب نو عقب توديع بطولة دوري أبطال أوروبا، بهزيمة مريرة امام بايرن ميونيخ الألماني.





ووفقاً لصحيفة " موندو ديبورتيفو " فإن الثنائي الهولندي قد اقتربا بشكل كبير من تدعيم تشكيل مواطنهم رونالد كومان الموسم المقبل.





وأشارت الصحيفة أن فينالدوم سيكون ورقة رابحة في وسط الملعب بعد رحيل الكرواتي إيفان راكيتيتش إلى إشبيلية، وإقتراب رحيل فيدال إلى إنتر ميلان.





فيما سيدعم ديباي خط الهجوم بجوار الثلاثي ميسي وغريزمان وفاتي بعد إقتراب رحيل لويس سواريز نحو يوفنتوس الإيطالي.



