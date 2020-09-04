نجم الأهلي يرفض الدوري التركي





كشفت تقارير صحفية أن عمار حمدي صانع ألعاب الأهلي الجدل حسم موقفه برفض عرض من نادي فاتح التركي وقطع إعارته مع طلائع الجيش.

وقام عمار حمدي بإبلاغ الجهاز الفني لطلائع الجيش باستمراره في صفوف الفريق حتى نهاية فترة إعارته في الموسم الحالي.

وجاء قرار عمار حمدي بناء على رفض إدارة الأهلي رحيله بشكل نهائي، حيث يشترط مسئولو القلعة الحمراء رحيل عمار حمدي على سبيل الإعارة وهو ما يتحفظ عليه الفريق التركي حتى تلك اللحظة.