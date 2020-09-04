بيراميدز يصارع الأهلي على ضم حاوي الدوري المصري





يواجه مسؤولو النادي الأهلي، منافسة قوية من قبل بيراميدز، على ضم محمد إبراهيم صانع ألعاب الفريق الكروي الأول بنادي مصر المقاصة الحالي ونادي الزمالك السابق.





صراع ضم محمد إبراهيم في الميركاتو الصيفي





كشفت مصادر مطلعة داخل نادي بيراميدز، أن مسؤولي الأخير يريدون التعاقد مع محمد إبراهيم صانع ألعاب الفريق الكروي الأول بنادي مصر المقاصة خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية.





ويقدم النجم الدولي محمد إبراهيم، مستويات مميزة مع الفريق الكروي الأول بنادي مصر المقاصة، خلال الفترة الماضية، وتحديدا منذ عودة مسابقة الدوري المصري الممتاز بعد توقفها بسبب تفشي فيروس كورونا.





من جانبه كشف مصدر مطلعة داخل نادي مصر المقاصة، أن الأهلي وبيراميدز يفاوضان محمد إبراهيم منذ شهر تقريبا.





وتابعت المصدر أن مجلس إدارة النادي الفيومي، علم بدخول إدارات التعاقدات في الأهلي وبيراميدز في مفاوضات جادة مع وكيل محمد إبراهيم.





وأشار إلى أنه لا يوجد أية عروض رسمية لنادي مصر المقاصة، بشأن رحيل محمد إبراهيم خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية.





ولا يمانع أن مسئولي مصر المقاصة من بيع محمد إبراهيم، في حال تلقى عرضا مناسبا ماديا، خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية.



