أول تعليق من فايلر بعد فوز الأهلي على دجلة

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 10:27 م
رينيه فايلر
رينيه فايلر
علي خلاف
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علق السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على فوز فريقه على نظيره وادي دجلة بهدفين دون رد في الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

وقال فايلر في المؤتمر الصحفي عقب نهاية المباراة :"الشوط الأول كان جيدا من الفريقين ولدينا العديد من الغيابات واضطررنا للاعتماد على لاعبين في غير مراكزهم لكنهم نجحوا في تقديم مباراة جيدة".

وأضاف :"أعمل مباراة بمباراة ولا يمكنني التعليق على أشياء لا يمكنني تغييرها مثل ضغط المباريات أو عدم الإعلان عن باقي مواعيد مباريات الدوري".

وأشار :"كل لاعب نجح في لعب دوره في المباراة، ونجحنا في تسجيل هدف بعد إضاعة ركلة الجزاء مباشرة، ثم سجلنا الهدف الثاني وأثبتنا أحقيتنا في تحقيق الفوز".

وزاد :"كرة القدم الحديثة تستلزم ان يجيد كل لاعب اللعب في اكثر من مركز وهذا ما يساعدني حاليا بوجود لاعبين قادرين على تنفيذ ما يطلب منهم في اي مركز لتعويض الغيابات".

وواصل :"سنكون جاهزين لنصف نهائي دوري أبطال افريقيا سواء في سبتمبر أو حال تأجيله إلى أكتوبر المقبل".

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