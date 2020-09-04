محمد على خير آجازة من المصري افندي بسبب "الاحبال الصوتية"

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 10:29 م
بوابة الفجر
الفجر الفني
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اعلن الاعلامي محمد على خير، انه سيحصل على اجازة خلال الفترة القليلة القبلة، من تقديم برنامج "المصري افندي" على شاشة القاهرة والناس" بسبب مشكلة في احباله الصوتية.

وقال الاعلامي محمد على خير، خلال حلقة اليوم الجمعة من البرنامج، ان الدكتور نصحه بالحصول على راحة بسبب المشكلة وهو ما سيدفعه للحصول على عدة أيام اجازة.

وكان خير، قد استضاف وزير المالية محمد معيطفي مداخلة هاتفية، خلال حلقة اليوم، وتحدث عن الاقتصاد المصري بعد كورونا، وحجم الدين، والاجراءات الي اتخذتها الدولة بسبب أزمة كورونا.

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