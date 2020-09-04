جريزمان يوجه رسالة خاصة لميسي

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 10:26 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
Advertisements

أعرب الغرنسي أنطوان جريزمان نجم برشلونة الإسباني عن أمله في استمرار زميله الأرجنتيني ليونيل ميسي في صفوف الفريق الكتالوني في الموسم المقبل.

وأفادت صحيفة سبورت الإسبانية بأن ميسي أثار ضجة كبرى في الفترة الأخيرة بعد أن أعرب عن رغبته رسميًا في الرحيل عن برشلونة في الصيف الحالي.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن خورخي ميسي والد النجم الأرجنتيني ووكيل أعماله ألمح أن البرغوث الأرجنتيني يفكر حاليًا في الاستمرار مع البارسا حتى نهاية عقده في صيف 2021 والعمل تحت قيادة الهولندي رونالد كومان المدير الفني الجديد للبرسا.

وقال جريزمان في تصريحات نقلتها صحيفة سبورت الإسبانية: "نحاول متابعة الأخبار الخاصة بشأن ميسي لكنه في النهاية يبقى أمرًا بينه وإدارة النادي. نأمل أن يبقى ميسي مع برشلونة".

وأضاف:"أركز حاليًا في معسكر المنتخب الفرنسي والاستعداد جيدا لمباراتي السويد وكرواتيا في دوري أمم أوروبا".

واختتم جريزمان تصريحاته قائلاً:"نسمع القليل من كل شيء في هذا الملف لكن لا أعلم الكثير عن الأمر".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

ميسي جريزمان برشلونة الدوري الإسباني

أخبار تهمك

حسمت الصفقة.. نجم برشلونة ينتقل إلى يوفنتوس

منذ حوالي 4 ساعات

شاهد واحكم بنفسك.. هل حرم الحكم وادي دجلة من هدف صحصح أمام الأهلي ؟

منذ ساعة و 16 دقيقة

مرتضي منصور: لن أتراجع عن حق الزمالك مهما حدث

منذ ساعة و 12 دقيقة

اجتماع عاجل في الزمالك لمناقشة الانسحاب من الدوري

منذ ثلث ساعة

مفاجأة.. بيراميدز يحدد موعد انتقال نجمه إلى الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

ماجد سامي يفتح النار على حكم مباراة الأهلي ودجلة

منذ نصف ساعة

الزمالك يكشف عن مدة غياب نجم الفريق

منذ 41 دقيقة

ما الرقم الذي سيرتديه نجم ريال مدريد في ميلان؟

منذ 41 دقيقة

بعد قرار البقاء.. تعرف على ضحية ميسي الأولى في برشلونة

منذ حوالي 5 ساعات

ميسي يتحدث لجماهير برشلونة

منذ ساعتين

الأهلي يحسم مصير ضم نجم الزمالك السابق

منذ ساعتين و 9 دقيقة

باريس سان جيرمان يجدد الثقة في توخيل

منذ ساعة و 9 دقيقة

فرجاني ساسي يضع شرطًا صعبًا للتجديد مع الزمالك

منذ حوالي 10 ساعات

الخطيب يوجه إنذارًا شديد اللهجة إلى كهربا

منذ أقل من ساعة

فرجاني يحدد شرطا وحيدا قبل الرحيل عن الزمالك والانتقال للأهلي

منذ ساعتين و 41 دقيقة

رد فعل غريب من برشلونة على انتقال فان دي بيك إلى مانشستر يونايتد

منذ ساعتين و 42 دقيقة

موضوعات متعلقة

أخبار برشلونة اليوم: فالفيردي يستفز ريال مدريد ويرد على إقالته وميسي الأفضل في العالم والبرسا يخطط لضم أشرس مدافع

أخبار برشلونة: الكشف عن حجم إصابة ميسي ومدة الغياب الرسمية وفالفيردي يستقر على تشكيل البرسا بدون ميسي وصدمة كبري

والد ميسي متواجد في إنجلترا لحسم مصير نجله

والد ميسي يكشف صحة تصريحات نجله برغبته في الانتقال إلى مانشستر سيتي

بارتوميو يبلغ والد ميسي بقرار برشلونة النهائي

تعليق مثير من والد ميسي عن بقاء البرغوث مع برشلونة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:51 م

الخطيب يوجه إنذارًا شديد اللهجة إلى كهربا

الزمالك يكشف عن مدة غياب نجم الفريق

10:01 م

ماجد سامي يفتح النار على حكم مباراة الأهلي ودجلة

10:13 م

اجتماع عاجل في الزمالك لمناقشة الانسحاب من الدوري

10:20 م

بعد قرار البقاء.. تعرف على ضحية ميسي الأولى في برشلونة

05:32 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحل هو الخفض

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 10.. «أحلام الفتى الطائر» دراما الانفتاح في زمن الثراء السريع

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كامالا هاريس.. كلمة سر بايدن من أجل هزيمة ترامب