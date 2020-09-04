جريزمان يوجه رسالة خاصة لميسي





أعرب الغرنسي أنطوان جريزمان نجم برشلونة الإسباني عن أمله في استمرار زميله الأرجنتيني ليونيل ميسي في صفوف الفريق الكتالوني في الموسم المقبل.





وأفادت صحيفة سبورت الإسبانية بأن ميسي أثار ضجة كبرى في الفترة الأخيرة بعد أن أعرب عن رغبته رسميًا في الرحيل عن برشلونة في الصيف الحالي.





وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن خورخي ميسي والد النجم الأرجنتيني ووكيل أعماله ألمح أن البرغوث الأرجنتيني يفكر حاليًا في الاستمرار مع البارسا حتى نهاية عقده في صيف 2021 والعمل تحت قيادة الهولندي رونالد كومان المدير الفني الجديد للبرسا.





وقال جريزمان في تصريحات نقلتها صحيفة سبورت الإسبانية: "نحاول متابعة الأخبار الخاصة بشأن ميسي لكنه في النهاية يبقى أمرًا بينه وإدارة النادي. نأمل أن يبقى ميسي مع برشلونة".





وأضاف:"أركز حاليًا في معسكر المنتخب الفرنسي والاستعداد جيدا لمباراتي السويد وكرواتيا في دوري أمم أوروبا".



