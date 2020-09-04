اجتماع عاجل في الزمالك لمناقشة الانسحاب من الدوري









وجه مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك الدعوة لمجلس إدارة النادي لعقد اجتماع طارئ خلال الساعات القليلة المقبلة لبحث إمكانية عدم استكمال مسابقة الدوري المصري الممتاز بسبب المهازل التحكيمية التي يشهدها الدوري في الموسم الحالي.





وأعرب مرتضى منصور عن غضبه من المهازل التحكيمية التي حدثت في مباراة الفريق أمام بيراميدز وعدم احتساب ركلة جزاء واضحة لمصلحة محمد أوناجم لاعب الفريق الأبيض.





وأضاف أن الأخطاء ظهرت أيضا في مباراة الأهلي أمام وادي دجلة والتي شهدت إلغاء هدف محقق لوادي دجلة في الشوط الثاني من المباراة.





وحقق الأهلي فوزًا صعبًا ومثيرًا على وادي دجلة بهدفين مقابل لا شيء، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.