ماجد سامي يفتح النار على حكم مباراة الأهلي ودجلة
الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 10:13 م
علي نبوي
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فتح ماجد سامي رئيس نادي وادي دجلة النار على لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم بعدما قام جهاد جريشة حكم مباراة فريقه أمام الأهلي بإلغاء هدف لفريقه.
وكتب ماجد سامي عبر حسابه بموقع التواصل فيس بوك :"مبروك دخول تقنية العار للكرة المصرية".
وخسر وادي دجلة منذ قليل أمام نظيره الأهلي بهدفين دون رد في الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.
ويحتل الأهلي صدارة ترتيب الدوري المصري برصيد ٦٥ نقطة فيما يأتي فريق وادي دجلة في المركز الثالث عشر برصيد ٢٦ نقطة.
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