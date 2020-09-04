الليلة.. أول عرض لفيلم "علي بابا" على قناة "osn"

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أعلن أحمد السبكي عن موعد عرض فيلم "علي بابا" على التليفزيون وذلك عقب طرحه في دور عرض السينمات عبر منشور على حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وكتب "السبكي" قائلا: "‎‏النهارده اول عرض لفيلم علي بابا في التليفزيون بعد عرضه في السنيما من سنتين، يا رب يعجبكوا واللي يتفرج يقولي رأيه، OSN الساعه ١٠ مساء علي".



فيلم "علي بابا" بطولة كريم فهمي، أيتن عامر، أحمد فتحي، محمد ثروت، صبري فواز، دارين حداد، وهو ‏من تأليف كريم فهمي وفادي أبوالسعود، وإخراج وليد الحلفاوي. ‏



