ميعرفوش تاريخى.. إكرامى الكبير يرد على مهاجميه بعد أزمة "رمضان صبحي"

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 11:32 م
إكرامي
إكرامي
أمنية فوزي
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رد الكابتن إكرامي الشحات، حارس مرمى النادي الأهلى ومنتخب مصر الأسبق، الملقب بوحش إفريقيا، على الهجوم والانتقادات التي طالته، بعد أزمة رمضان صبحي زوج ابنته، وانتقاله للأهلى، قائلًا وقال: "أنا ميهمنيش السوشيال ميديا لأنهم أولاد صغيرين ميعرفوش تاريخ إكرامي، وبعضهم لجان إلكترونية وأنا عارف مين بيحركهم، ومش دي جماهير النادي الأهلي".

وقال إكرامي خلال حواره مع الإعلامي معتز الدمرداش ببرنامج "90 دقيقة" المذاع على شاشة "المحور"، إن فريق الأهلي قبل كورونا اختلف اختلافا كليا عما بعد كورونا، ولكن قياسا بباقي فرق الدوري فإن النادي الأهلي يسير بشكل جيد، وهو أفضل فريق حتى الآن يؤدي بعد استئناف مسابقة الدوري الممتاز، مشيرا إلى أن النقد الآن أصبح تجريحا وليس نقدا.

وأوضح أن "بعض الإعلاميين بينتقدوا بشكل جارح وبيخوضوا في الأعراض، لما حضرتك تخوض في عرضي أنا هقتص منك يوم القيامة، في ناس بتخوض في عرض أسرتي علشان يثبت أنه بيحب الأهلي، وفي واحد خاض في عرضي لما رفضت أعمل مداخلة معاه في البرنامج، هل ده يعقل؟".

وأضاف إكرامي الشحات، قائلًا: "الناس بدأت تشتمني بعد موضوع رمضان صبحي، مش بعد موضوع شريف، الناس كانت لحد وقت قريب بتمجد في شريف إكرامي وفجأة بقى خاين وعميل وبيكره النادي الأهلي، الناس دلوقتي مبقاش عندها ثقافة الاختلاف نهائيا".

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