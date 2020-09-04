محمد موسى: الفاشي أردوغان يلاحق معارضيه في الخارج (فيديو)

قال الإعلامي محمد موسى، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ملفق وفاشي وديكتاتور لا يستمع إلا لصوت نفسه، وينكل بمعارضه في السجون.





وأضاف موسى خلال برنامجه "خط أحمر" المذاع عبر فضائية الحدث اليوم، أردوغان يهدد معارضه بالسجن سواء في الداخل التركي أو بالخارج ده.



وتابع أنه أصدر قرارات للخارجية والداخلية التركية يأمرهم فيها أنهم لا يجددوا جوازات السفر والجنسية لأي حد يعارضه بالخارج، قائلا: "هو ده أردوغان الإخواني هي دي الحريات اللي صدعنا بها أردوغان وكل الخرفان اللي زيه من خوارج العصر المنتمين للإخوان الإرهابية".















