بعد عودته.. عمرو أديب: الكمامة كنز لا يفنى

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 10:08 م
الإعلامي عمرو أديب
الإعلامي عمرو أديب
هدى عبدالرازق
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قال الإعلامي عمرو أديب، إنه لا يوجد أحد يستطيع أن يفسر طبيعة فيروس كورونا في مصر، معلقا: "كورونا في مصر غير أي دولة في العالم".

أشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أن ما حدث في مصر خلال فترة الصيف كان كفيلا أن يحدث قفزة في أعداد الإصابات بفيروس كورونا، ولكن هذا لم يحدث، معلقا: "ربك حليم وكريم.. وستار".

وأضاف أن المصريين أصيبوا بحالة "خلاص بقا"، ولكن العالم كله يستعد لأرقام إضافية، منوها بأن التطعيمات لن تطرح قبل منتصف العام المقبل وفقا لما صرحت به منظمة الصحة العالمية.

وشدد على ضرورة استمرار المواطنين في تطبيق الإجراءات الاحترازية، قائلا: "هانت.. والكمامة كنز لا يفنى"، معتبرا أن هناك نوع من الالتزام النسبي بالإجراءات الاحترازية.

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أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم، أمس الخميس، عن خروج 789 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 75415 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 145 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 18 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الخميس، هو 99425 حالة من ضمنهم 75415 حالة تم شفاؤها، و5479 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

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