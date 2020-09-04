وزير العدل: تطبيق التقاضى "أونلاين" في المحكمة الاقتصادية قريبًا

قال المستشار عمر مروان، وزير العدل، أنه يستهدف خلال المرحلة الأولى من منصة مصر الرقمية إقامة الدعاوى القضائية المدنية عن بُعد، كما يمكن للمحاكم الاقتصادية تسجيل المحامين والأفراد والشركات وتسجيل الدعوى عن بعد خلال المرحلة الأولى والتقاضي قريبًا.





و أوضح وزير العدل فى حوار خاص مع الدكتور محمد الباز، ببرنامج "آخر النهار" والمذاع عبر فضائية "النهار" اليوم الجمعة "نستهدف تطبيق عملية التقاضي "اون لاين" في المحاكم الاقتصادية قريبًا قبل المدنية عبر منصة مصر الرقمية ".





وأشار إلى أن الشق الجنائي عبر منصة مصر الرقمية تم البدء التجريبي به في محافظة بورسعيد، موضحًا أنه قريبًا سينتقل إلى باقي محافظات القنال تدريجيًا، لافتًا إلى أن إجراءات إقامة الدعاوى ستتم على ثلاث مراحل بداية من إقامة الدعوى ومناقشتها حتى مرحلة التقاضي عبر منصة مصر الرقمية.





وفي تصريحات سابقة، قال المستشار عمر مروان، وزير العدل، إن كل المعاملات قائمة على النظام الحديث بمكتب التوثيق، مطالبا المواطنين بتجربة الخدمات التي يقدمها المكتب.





وافتتح وزيرا العدل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصريان، مكتب التوثيق المميز بالمركز التجاري "سيتي ستارز" بمدينة نصر في العاصمة القاهرة، والذي سيتم من خلاله تقديم خدمات التوثيق المميكنة للمواطنين بشكل متميز.





ويأتي افتتاح المكتب في إطار المشروع القومي لميكنة مكاتب التوثيق ييتم تنفيذه بالتعاون بين وزارتي العدل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات انطلاقا من حرص الدولة على تطوير أساليب العمل للتيسير على المواطنين في المعاملات الحكومية، بحسب بيان صادر يوم الثلاثاء.



