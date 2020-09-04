وزير العدل: تطبيق التقاضى "أونلاين" في المحكمة الاقتصادية قريبًا

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 10:38 م
المستشار عمر مروان وزير العدل
المستشار عمر مروان وزير العدل
شيماء حسن
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قال المستشار عمر مروان، وزير العدل، أنه يستهدف خلال المرحلة الأولى من منصة مصر الرقمية إقامة الدعاوى القضائية المدنية عن بُعد، كما يمكن للمحاكم الاقتصادية تسجيل المحامين والأفراد والشركات وتسجيل الدعوى عن بعد خلال المرحلة الأولى والتقاضي قريبًا.

و أوضح وزير العدل فى حوار خاص مع الدكتور محمد الباز، ببرنامج "آخر النهار" والمذاع عبر فضائية "النهار" اليوم الجمعة "نستهدف تطبيق عملية التقاضي "اون لاين" في المحاكم الاقتصادية قريبًا قبل المدنية عبر منصة مصر الرقمية ".

وأشار إلى أن الشق الجنائي عبر منصة مصر الرقمية تم البدء التجريبي به في محافظة بورسعيد، موضحًا أنه قريبًا سينتقل إلى باقي محافظات القنال تدريجيًا، لافتًا إلى أن إجراءات إقامة الدعاوى ستتم على ثلاث مراحل بداية من إقامة الدعوى ومناقشتها حتى مرحلة التقاضي عبر منصة مصر الرقمية.

وفي تصريحات سابقة، قال المستشار عمر مروان، وزير العدل، إن كل المعاملات قائمة على النظام الحديث بمكتب التوثيق، مطالبا المواطنين بتجربة الخدمات التي يقدمها المكتب.

وافتتح وزيرا العدل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصريان، مكتب التوثيق المميز بالمركز التجاري "سيتي ستارز" بمدينة نصر في العاصمة القاهرة، والذي سيتم من خلاله تقديم خدمات التوثيق المميكنة للمواطنين بشكل متميز.

ويأتي افتتاح المكتب في إطار المشروع القومي لميكنة مكاتب التوثيق ييتم تنفيذه بالتعاون بين وزارتي العدل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات انطلاقا من حرص الدولة على تطوير أساليب العمل للتيسير على المواطنين في المعاملات الحكومية، بحسب بيان صادر يوم الثلاثاء.

جاء ذلك بحضور عمر مروان وزير العدل وعمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وخالد العطار نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتنمية الإدارية والتحول الرقمي والميكنة، وأشرف محمد رزق مساعد وزير العدل لشؤون الشهر العقاري والتوثيق.

وذكرت الوزارة أنه تتم إتاحة خدمات التوثيق بمكتب التوثيق المميز بالمركز التجاري "سيتي ستارز" من خلال آليات تضمن توفير الوقت والمجهود مقابل رسوم إضافية؛ حيث يتم تقديم الخدمات من خلال الحجز المسبق عن طريق تطبيق "أرغب في عمل توكيل" والذى تم إطلاقه بهدف التيسير على المواطنين وللحد من التكدس بالمكاتب وللاستعلام اللحظي عن الكثافة بالمكتب، وذلك إلى جانب تقديم خدمات التوثيق والتي من بينها خدمة (أكتب محررك) وغيرها؛ من خلال منصة "مصر الرقمية" التي تم اطلاقها خلال الشهر الحالي بشكل تجريبي في إطار تحقيق التحول الرقمي.

يشار إلي أن المشروع القومي لميكنة مكاتب التوثيق تضمن تنفيذ عدد من المهام ومن أبرزها؛ إعادة هندسة البنية التحتية، والانتقال الى خدمات الشباك الواحد للحد من التزاحم داخل الفروع، وتطبيق نظام آلي متكامل بحيث يتواكب مع الدورة المستندية المطورة داخل مكاتب التوثيق، وكذلك تنظيم حركة المواطنين داخل المكاتب من خلال تطبيق نظام إلكتروني متخصص داخل الفروع، بالإضافة إلى ضم عدد من المراكز التكنولوجية، وإضافة عدد 109 مكاتب بريد لتقديم خدمات التوثيق، فضلًا عن افتتاح عدد كبير من مكاتب التوثيق الجديدة خلال العام الجاري للحد من التكدس وتقديم خدمات متميزة للموطنين.

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