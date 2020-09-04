رسميًا.. تشيلسي يعلن تعاقده مع هافيرتز









أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي عبر حسابه الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عن التعاقد رسميا من موهبة الدوري الألماني كاى هافيرتز من صفوف نادي بايرليفركوزن خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.





وقال الموقع الرسمي للنادي الإنجليزي أن البلوز نجح فى الحصول على خدمات كاى هافيرتز هذا الصيف من صفوف نادي بايرليفركوزن الألماني بعقد لمدة 5 سنوات.





وأضاف موقع تشيلسي الرسمي أن اللاعب الدولي الألماني قد اجتاز الكشف الطبي بالعاصمة الإنجليزية لندن وسينضم لتدريبات الفريق بعد أسبوع الفيفا الدولي استعدادا لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج ".





ومن المقرر أن تبدأ منافسات بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " يوم السبت المقبل.



