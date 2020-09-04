بقيمة مالية 200 ألف جنيه.. التفاصيل الكاملة لجائزة المبدع الصغير

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 10:03 م
أرشيفية
أرشيفية
محمد مرسي
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جائزة الدولة للمبدع الصغير" هي جائزة وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، على مشروع قانون ينص على استحداثها وإنشائها لتمنح سنويا بقيمة مالية قدرها 200 ألف جنيه بحد أدنى، لمن يقدم منتجا فكريا أو ماديا مبتكرا فى مجالات الثقافة، ومثله فى مجالات الفنون، وما يستحدث فى مجالات الإبداع والابتكار فى الثقافة والفنون.

وفيما يلي نرصد ابرز المعلومات عن تلك الجائزة وأهم الشروط الواجب توافرها في المتقدمين للحصول عليها..

1- جائز الدولة للمبدع الصغير هي عبارة عن جائزة وافق مجلس الوزراء عليها وتمنح سنويًا لمن يقدم منتجًا فكريًا أو ماديًا مبتكرًا ولم يتجاوز عمره 18 عاما في مجالات الثقافة والفنون.

2- يكفل مشروع قانون جائزة الدولة للمبدع الصغير، حرية الإبداع للنهوض بالفنون والآداب وحماية الإنتاج الثقافي والفني وتوفير الوسائل اللازمة لذلك، من خلال منح المبدع جائزة مالية بشكل سنوى لمن يقدم منتجا فكريا أو ماديا مبتكرا ولم يتجاوز عمره 18 عاما فى مجالات الثقافة والفنون، بعد أن وافق مجلس النواب نهائيا عليه.

3- ينص مشروع القانون على إنشاء جائزة تسمى "جائزة الدولة للمبدع الصغير"، تمنح سنويا بقيمة مالية قدرها 200 ألف جنيه بحد أدنى، وتمنح الجائزة لمن يقدم منتجا فكريا أو ماديا مبتكرا فى مجالات الثقافة، ومثله فى مجالات الفنون، وما يستحدث فى مجالات الإبداع والابتكار فى الثقافة والفنون.

4- يتم نشر أعمال الفائز على نفقة المجلس الأعلى للثقافة ويمنح كل فائز لقب "حائز على جائزة الدولة للمبدع الصغير" بقرار من وزير الثقافة

5- الشروط الواجب توافرها في المتقدمين للحصول علي الجائزة فيجب ان تتوفر في المتقدم الشروط التالية..

**أن يكون مصرى الجنسية.

**أن يكون محمود السيرة حسن السلوك وألا يكون قد سبق الحكم عليه فى جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

**ألا يتجاوز سنه فى يوم الإعلان عن الجائزة ثمانى عشرة سنة ميلادية.

**ألا يكون قد سبق له الفوز بالجائزة، ما لم تتضمن الأعمال المقدمة منه إضافات إبداعية جديدة.

6- تشكل بوزارة الثقافة لجنة عليا لشئون الجائزة، برئاسة وزير الثقافة، وعضوية كل من:

1- الأمين العام للمجلس القومى للأمومة والطفولة أو من يمثله. ( مستحدث)
2- الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة.
3- رئيس دار الأوبرا المصرية. ( أصله البند رقم 1)
4- رئيس المركز القومي لثقافة الطفل. ( مستحدث) «»
5- المستشار القانوني لوزير الثقافة. (أصله البند رقم 3)
6- ثلاثة من الشخصيات البارزة في مجالات ثقافة الطفل وثلاث من الشخصيات المعنية بإبداع الطفل في شتى المجالات، ويصدر بتسميتهم قرار من وزير الثقافة لمدة عامين قابلة للتجديد. ( أصله البند رقم 4)
ويكون للجنة العليا أمين عام يعين بقرار من وزير الثقافة.
ويصدر بتشكيل اللجنة قرار من وزير الثقافة، دون تقاضى أعضائها أي مقابل مادى.

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الكلمات المفتاحية

جائزة المبدع الصغير الدولة الثقافة

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