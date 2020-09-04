صندوق مصر السيادي: مستثمرون عقاريون اقترحوا تحويل مجمع التحرير إلى فندق

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 10:02 م
بوابة الفجر
الفجر الاقتصادي
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قال أيمن سليمان، إن الهدف من قرار رئيس الجمهورية بنقل ملكية عدد من الأصول لتكون تحت اشرافه خاصة التي  تقع في منطقة وسط البلد  للبدء في إعادة تجديدها والاستفادة منها بالشكل الأمثل بيتماشى مع  استراتيجية  الدولة  لاعادة قلب القاهرة إلى رونقه الحاضري مرة آخري.

 

وتابع" سليمان" خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج مساء" دي.أم .سي " مع الإعلامي رامي رضوان، "الدولة وجهت جهود كبيرة خلال الفترة الماضية لتطوير هذه المنطقة بقوة ، ونفذت العديد من أعمال التحديث بها من ضمنها إعادة بناءو تصميم ميدان التحرير، ..ومن أجل استكمال أعمال التطوير والتحديث كان يجب إعادة النظر في مبني مجمع التحرير من خلال  بحث أفضل الفرص الاستثمارية له."

 

 

وأضاف، "هناك خطط موضوعة بعد إسناد ملكية مبني مجمع التحرير وارض الحزب الوطني لمجلس إدارة الصندوق، أن يتم إحياء تلك الأصول بشكل يضيف لمنطقة وسط البلد ويحافظ على جمالها التاريخي، ويستعيد مكانتها كمركز للسياحة والأعمال التجارية.

 

 

وأشار، "إلى أن هناك تعاون بين وزارة الاسكان ومكاتب خبرة حول إعداد تقرير لتحديد الاستخدام والاستثمار الأمثل لتلك الأصول يتم الاستعانة بها من قبل مجلس إدارة الصندوق في عملية تطويرها، موضحا أن تلك  التقارير تحدثت  عن كأن التوظيف الأمثل لـ نحو 1400 غرفة التى يمتلكهم ميدان التحرير يتم خلال تحويلهم إلى غرف فندقية أو مكاتب إدارية."

 

 

وتابع، "أن كل التقرير الواردة من مكاتب الخبرة أو المستثمرون عقاريون  الذي تحدث معهم الصندوق للاشتراك في تطوير تلك الأصول، أقترحوا أن الاستثمار الأمثل لمجمع التحرير  يتمثل في تحويله  إلى فندق."

 

 

ولفت إلى أن أرض الحزب الوطني المنحل والتى تقع في موقع استراتيجي، يبحث استغلالها بطرق تتماشى مع تطوير مثلث ماسبيرو ومنطقة وسط البلد، وتراعي التحول الذي سيحدث في تلك المنطقة خلال 5 أعوام القادمة.


وأكد" سليمان"، "على أن ضم أرض  المدينة الكونية لمجلس إدارة الصندوق أيضا،  والتى تقع بمدينة السادس من أكتوبر تستهدف أن يتم إعادة افتتاحها حتى تكون متنفس للأسرة المصرية طوال أيام الأسبوع."

 

 

وأوضح أن الهدف من الصندوق السيادي بجانب العمل على تنوع إيرادات الدولة، خلق رؤوس أموال خاصة مع تواجد عجز في ميزان المدفوعات والميزان التجاري، تستطيع الإنفاق بها على تنمية المرافق والقطاع الصحي، وتحسين مستوى الخدمات العامة.




 

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