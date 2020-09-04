الزمالك يكشف عن مدة غياب نجم الفريق

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 10:01 م
بوابة الفجر
أحمد السيد
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تقرر غياب محمود حمدي الونش لاعب الفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك عن مباراة الأبيض المقبلة أمام طلائع الجيش، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وأكد مصدر مقرب من اللاعب بأن الونش سيغيب عن الملاعب لمدة قد تصل إلى ١٠ أيام، وان الطبيب شخص إصابته بكدمة قوية في الرباط الداخلي للركبة.

وأضاف المصدر ذاته بأن اللاعب سيخضع لأشعة غدا السبت لتحديد الإصابة بشكل دقيق، وموعد عودته للتدريبات الجماعية للفريق مرة آخرى.

وقد تعرض الونش للإصابة في مواجهة بيراميدز أمس آثر صدام قوي مع أحد اللاعبين، في المباراة التي انتهت بفوز الابيض بهدفين نظيفين سجلهما مصطفى محمد وكاسونجو كابونجو.

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