مفاجأة.. رئيس اتحاد الكرة الأسبق يكشف: جميع الكؤوس الإفريقية بالاتحاد "كوبي"

السبت 05/سبتمبر/2020 - 12:12 ص
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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كشف جمال علام الرئيس الأسبق لاتحاد الكرة، أنه لا يوجد سوى كأس واحد فقط من بطولة من الأمم الإفريقية الذي ضاع من داخل مقر الاتحاد، كما أن الكأس المفقود مجرد نسخة طبق الأصل من النسخة المحتفظ بها داخل الاتحاد الإفريقي.

وقال جمال علام، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي معتز الدمرداش ببرنامج "90 دقيقة" المذاع على شاشة "المحور"، إن كأس الأمم الإفريقية عام 2010 ورغم احتفاظ به، لم يكن مصنوعًا من الذهب، ولكنه نسخة طبقة الأصل من الكأس الموجود داخل مقر الاتحاد الإفريقي.

وأضاف:" الاحتفاظ للأبد بالمستندات على الورق، ولكن النسخة الأصلية في الاتحاد الإفريقي.. والكؤوس الموجودة في مقر الاتحاد المصري كوبي، والقيمة المالية يأخذها المنتخب".

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في إطار التطوير الذي يقوم به الاتحاد المصري لكرة القدم حاليا لمقره الرئيسي ومن بينه تحويل المدخل إلى متحف مصغر للكرة المصرية، فوجئت إدارة الاتحاد بعدم وجود عدد من الكئوس القديمة في مخازن الاتحاد التي كان من المفترض أن يتم الاستعانة بها في عملية التطوير.


ويجرى حاليا تحقيق للتأكد من مصير هذه الكئوس القديمة وهل نجت من عملية حريق ونهب مقر الاتحاد في عام 2012 لدى الهجوم عليه من مجموعات الألتراس، أم راحت ضمن الخسائر التي نجمت عما تعرض إليه المبنى في هذه الواقعة.

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