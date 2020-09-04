رضا عبد العال عن سرقة كأس إفريقيا: كله راح في الدوشة.. "اتسيح واتباع"

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 11:29 م
رضا عبد العال
رضا عبد العال
أمنية فوزي
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علق الكابتن رضا عبد العال لاعب الأهلي والزمالك السابق، على اختفاء كأس الأمم الإفريقية، وبعض الكؤوس الأخرى من داخل مقر اتحاد الكرة، قائلًا:" ممكن يكون اتسيح واتباع".

وقال رضا عبد العال، خلال مداخلة مع الإعلامي معتز الدمرداش، ببرنامج "90 دقيقة" المذاع على قناة "المحور"،: "الكؤوس دي هوب طارت في الهوا والموضوع نام، وممكن يقلدوها علشان يقولوا للناس أنهم لاقوها".

وأضاف: " 8 سنين كتير أو في ناس عاشت وناس ماتت وناس كبرت، خلال 5 أو 6 شهور تعرف مين اللي سرقهم، لكن بعد 8 سنين صعب".

وأشار إلى أن الفترة التي حدث خلال حريق الاتحاد، كان مصر تعاني من انفلات أمني، مستطردًا: "كله راح في الدوشة، ولو عاوز تعرف الحقيقة افتح ملفات اتحاد الكرة، الكاميرات مصورة كل حاجة، والدولة دلوقتي رجعت ووقفت على رجلها وهنقدر نعرف من سرق الكؤوس من مقر الاتحاد".

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سرقة كاس افريقيا رضان عبد العال اتحاد الكرة

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