رئيس الطائفة الإنجيلية يشارك فى رسامة شيوخ جدد للكنيسة (صور)

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 09:44 م
بوابة الفجر
ماريان ناجى
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شارك الدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، في رسامة شيوخ جدد للكنيسة الإنجيلية بالإسماعيلية، أمس الخميس، بمحافظة الإسماعيلية، كما شارك في تنصيب القس مراد عادل راعيًا للكنيسة الإنجيلية بالقناطر الخيرية، اليوم الجمعة. 

يأتي ذلك في إطارِ الجولة الرعوية لرئيس الطائفة الإنجيلية بمصر الدكتور القس أندريه زكي، بعد عودة العبادة الجماعية لجميع الكنائس الإنجيلية في مصر، وذلك لعدد من المحافظات المختلفة، والتي شملت القاهرة والإسكندرية والمنيا الأسبوع الماضي.

وقدم رئيس الطائفة كلمة الاحتفالين، مهنئًا شعب الكنيسة والسادة الشيوخ الجدد بالكنيسة الإنجيلية في الإسماعيلية، والقس مراد عادل بالقناطر الخيرية، بحضور القس نادي لبيب، رئيس سنودس النيل الإنجيلي، والقس إميل أنور رئيس مجمع الدلتا، والقس ناجح فوزي رئيس مجمع القاهرة الإنجيلي، والقس أيمن سامي راعي الكنيسة الإنجيلية بالإسماعيلية، والقس مراد عادل راعي الكنيسة الإنجيلية بالقناطر الخيرية، والأستاذ ممتاز بشاي نائب رئيس الهيئة القبطية الإنجيلية، وعدد من السادة أعضاء مجلس النواب ومجلس الشيوخ، والقيادات الدينية ممثلين عن الأزهر والأوقاف والكنائس المصرية، وعدد من القيادات والرموز الشعبية بمحافظة الإسماعيلية والقناطر الخيرية.

وفى سياق منفصل افتتحت الكنيسة الأسقفية الأنجلكانية اليوم الجمعة فعاليات مشروع معًا من أجل تنمية مصر بمنطقة الرأس السوداء بمحافظة الإسكندرية وذلك ضمن فعاليات المشروع الذي عاد لفعالياته الشهر الماضى بعد توقف بسبب وباء كورونا.

من جانبه قال سامي فوزي المطران بالكنيسة الأسقفية الأنجليكانية إن الكنيسة تسعى لنشر المحبة وقبول الأخر بين المسلمين والأقباط من خلال مشاريعها المختلفة أبرزها برنامج معًا من أجل تنمية مصر الذي تنفذه الكنيسة بالتنسيق مع مؤسسة مصر الخير. 

وأضاف المطران خلال حفل افتتاح المشروع: المحبة حاضرة دائمًا رغم اختلاف الفكر والعقيدة وهو ما نراه واضحًا خلال ورش العمل المختلفة التي ينظمها المشروع فهى فرصة لتبادل الخبرات بين الشباب المتلقين وبين المعلم.

واستشهد فوزي بقول السيد المسيح "حب قريبك من كل قلبك كما تحب نفسك موجهًا الشكر للدكتور منير حنا رئيس أساقفة إقليم الأسكندرية للكنيسة الأسقفية على دعمه الدائم للمشروع. 

بينما أعرب الشيخ الدكتور محمد الخطيب أستاذ الفلسفة والعقيدة والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر عن سعادته بافتتاح المشروع الذي يجمع الشباب المسلمين والمسيحيين في مكان واحد.
رئيس الطائفة الإنجيلية يشارك فى رسامة شيوخ جدد للكنيسة (صور)
رئيس الطائفة الإنجيلية يشارك فى رسامة شيوخ جدد للكنيسة (صور)
رئيس الطائفة الإنجيلية يشارك فى رسامة شيوخ جدد للكنيسة (صور)
رئيس الطائفة الإنجيلية يشارك فى رسامة شيوخ جدد للكنيسة (صور)
رئيس الطائفة الإنجيلية يشارك فى رسامة شيوخ جدد للكنيسة (صور)
رئيس الطائفة الإنجيلية يشارك فى رسامة شيوخ جدد للكنيسة (صور)

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القس أندريه زكي العبادة الجماعية الطائفة الإنجيلية أساقفة إقليم الإسكندرية

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