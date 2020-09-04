التوجيه بعلاج مسنة آخرها.. أبرز المواقف الإنسانية للرئيس السيسي

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 09:44 م
أرشيفية
أرشيفية
محمد عوده
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يذخر تاريخ الرئيس عبد الفتاح السيسى بالكثير من المواقف الإنسانية، التى ينتصر فيها للمواطن المصرى البسيط، فتارة يستقبل فتاة تعمل عمل الرجال، ويوجه بتوفير مل يلزمها من احتياجات، وتارة يوجه بعلاج أطفال ومسنين، وما بين هذا وذاك الكثير من المواقف التى تنم عن احترام الرئيس لآدمية شعبه، وحرصه على تلبية جميع احتياجاتهم.

فتاة التروسيكل
ففى نوفمبر من عام 2018، استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، بقصر الاتحادية، مروة العبد، سائقة التروسيكل بقرية البعيرات بالأقصر، معربا عن حرصه على الالتقاء بها شخصيا، بالنظر إلى مثابرتها الحثيثة لتحقيق واقع أفضل لها ولأسرتها، وأنها تعتبر نموذجا مُشرفا لشباب مصر كافةً، وقدوة يحتذى بها لجميع المصريين في الكفاح والعطاء والإصرار.

وأعربت مروة العبد عن سعادتها وتقديرها الشديدين لاستقبال الرئيس لها، مؤكدة أنها تبذل أقصى ما في وسعها لمساعدة أسرتها، وتوفير الحد الأدنى لهم من متطلبات الحياة، ومشيرة إلى ضرورة تمتع الشباب بالجدية وبذل الجهد اللازم من أجل تغيير واقعهم والوصول إلى أهدافهم.

وتحدث الرئيس مع مروة العبد بشأن ما يمكن توفيره لها من احتياجات، لتحسين ظروف أسرتها المعيشية، ووجه بتلبية جميع طلباتها ومساعدتها على ما تقوم به من أعمال.

قيادة كرسى متحرك لفتاة إفريقية
وفى نوفمبر من عام 2018، وخلال تكريم النماذج الشبابية الناجحة والمؤثرة حول العالم، المشاركة في منتدى شباب العالم بشرم الشيخ، حرص الرئيس عبد الفتاح السيسى على قيادة الكرسي المتحرك الخاص بإحدى الفتيات المكرمات من إفريقيا حتى وصلت إلى باب القاعة التي تشهد حفل ختام المنتدى.

سائقة ميكروباص العاصمة الإدارية
وفى ديسمبر من عام 2018، استوقف الرئيس عبد الفتاح السيسى موكبه، لمصافحة سيدة تقود ميكروباص أجرة، على طريق العاصمة الإدارية الجديدة.

وتناول الرئيس الحديث مع سائقة الميكروباص نحمده سعيد، عن ظروفها المعيشية، وحقق حلمها فى شراء ميكروباص خاص بها، حيث وجه بأخذ بياناتها قبل أن يتحرك بموكبه، وفى نفس اليوم تلقت سائقة الميكروباص اتصالا من رئاسة الجمهورية، أخبروها فيه بأن الرئيس وجه بشراء ميكروباص لها، وقال: "متنمش النهاردة وعربيتها مش معاها"، وبالفعل توجهت نحمده وقامت باستلام السيارة.

مساندة الفريق فخري يوسف عفيفي
وفي أكتوبر من عام 2019، ذهب الرئيس السيسى إلى الفريق فخري يوسف عفيفي، قائد الفرقة 19 مشاة في حرب أكتوبر المجيدة، عقب الانتهاء من كلمته، وحرص على مساندته حتى جلس على الكرسي المخصص له، وذلك بالندوة التثقيفية التاسعة والعشرين للقوات المسلحة.

علاج طفلة على نفقة الدولة
وأمر الرئيس عبد الفتاح السيسي بعلاج الطفلة مروة تامر محمد، التى تبلغ من العمر ٧ سنوات، على نفقة الدولة، استجابة لوالدة الطفلة، التى ناشدت الرئيس بالتدخل لعلاج ابنتها من ذوي الاحتياجات الخاصة، لحاجتها لتدخل جراحي سريع ودقيق لإجراء عملية تثبيت فقرات الرقبة نتيجة تأثر النخاع الشوكي وعدم قدرة الطفلة على الحركة.

وأكدت والدة الطفلة مروة تامر محمد، 7 سنوات، والمقيمة بمركز الباجور بمحافظة المنوفية، عن سعادتها بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بعلاج نجلتها على نفقة الدولة، مضيفة أنها تلقت مكالمة من رئاسة الجمهورية فور انتهائها من المكالمة التي وجهت من خلالها الاستغاثة لعلاج طفلتها، تخبرها بأن الرئيس أمر بتحمل الدولة لنفقات عملية تثبيت الفقرات الأولى والثانية لطفلتها، مشيرة إلى أنها تلقت بعد ذلك اتصالًا من الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة تخبرها أن الرئيس وجه بإرسال سيارة خاصة لنقل الطفلة من منزلها لمعهد ناصر.

الرئيس يهدى سيارة ميكروباص لإحدى الفتيات
وفى شهر مارس الماضى، قرر الرئيس عبد الفتاح السيسي، إهداء سيارة ميكروباص لسائقة ميكروباص تدعى رانيا محمد.

وقالت الدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إن الرئيس فور علمه بظروف رانيا، وجه بتوفير ميكروباص يعمل بالغاز من خلال جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، تعمل عليه، ويتم تقسيط ثمنه بشروط ميسرة جدا.

الرئيس يوجه بعلاج مسنة
واليوم الجمعة، وفى أثناء الجولة التى قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي في شرق القاهرة، والتى شملت المواقع الإنشائية لمشروعات الطرق والمحاور والكباري في مناطق جسر السويس ومصر الجديدة ومدينة نصر، حرص الرئيس على التوقف للحوار مع العاملين والمهندسين بعدد من تلك المواقع لمتابعة سير العمل، مشددا على أهمية الالتزام بالاجراءات الاحترازية والوقائية من انتشار فيروس كورونا حفاظا على صحة وسلامة العاملين.

كما التقى الرئيس بإحدي المواطنات التي تصادف مرورها بتلك المواقع، واستمع إلى طلبها للعلاج، موجها جهات الاختصاص برعايتها الفورية صحيا، وفق أرقي البروتوكلات العلاجية.

وشرحت السيدة المسنة للرئيس السيسي حالتها الصحية، وقالت إنها تعاني من أمراض القلب والسكر والضغط وتحتاج إلى الرعاية، وعندما ذهبت إلى المستشفى لم يتم قبولها، ليرد عليها الرئيس: "مين اللي قالك لا، ده إحنا عنينا ليكى"، موجها بسرعة التدخل وحل المشكلة واستلام الأوراق الخاصة بها لتنفيذ جميع طلباتها على وجه السرعة، ما دعا السيدة المسنة إلى التعليق: "والمصحف انتخبتك، ربنا يبارك فيك ويخلى أولادك ويراضيك".

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مسنة فتاة علاج سيارة السيسي

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