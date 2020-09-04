هندي: جماعة الإخوان باعت 75 نجفة أثرية من مسجد الحسين للمخابرات التركية

قال الدكتور عبد الهادي هندي عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إنه في عهد حكم الجماعة الإرهابية المسمومة لمصر تم سرقة 75 نجفة أثرية من مسجد الحسين لصالح شركة تتبع المخابرات التركية.





وتابع خلال مداخلته الهاتفية التي أجراها مع الإعلامي محمد موسى، عبر برنامج "خط أحمر" المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، هذا النجف أهدته أسرة محمد على والخديو عباس حلمي إلى مسجد الحسين ولكن هذه الجماعة باعت تراث مصر الأثري إلى تركيا.





وأضاف، هذه الجماعة التي تدعى انتمائها للإسلام وهي أبعد ما تكون عن الدين قامت بسرقة مسجد الحسين، لافتا أن عدد المساجد الذي تم تشييده في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي يعد إنجازا غير مسبوق.





وفي سياق منفصل، قال الدكتور عبد الهادي هندي عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن ما يبثه جماعة الإخوان الإرهابية من أكاذيب بشأن أن الدولة تقوم بهدم المساجد عاري تمام من صحة ولا يمت للحقيقة بصلة.





وتابع خلال مداخلته الهاتفية التي أجراها مع الإعلامي محمد موسى، عبر برنامج "خط أحمر" المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، الدولة قامت ببناء 1200 مسجدا منذ عام 2014 حتى الآن وهذا الأمر أكبر دليل على كذب هؤلاء العملاء.



