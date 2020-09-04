رضا عبد العال يفجر مفاجأة حول اختفاء كأس إفريقيا

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 11:27 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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علق الكابتن رضا عبد العال لاعب الأهلي والزمالك السابق، علق اختفاء كأس الأمم الإفريقية، وبعض الكؤوس الأخرى من داخل مقر اتحاد الكرة، قائلًا إن اختفاء الكؤوس حدث منذ أن وقع اقتحام اتحاد الكرة، وجرى سرقتها من قبل بعض المندسين.

وطالب رضا عبد العال، خلال مداخلة مع الإعلامي معتز الدمرداش، ببرنامج "90 دقيقة" المذاع على قناة "المحور"، بفتح ملف الاقتحام لمعرفة من الذي سرق هذه الكؤوس.

وشدد على أنه كان لا بد من فتح ملف الاقتحام مباشرة وعمل جرد كامل للمسروقات، مضيفًا: "على فكرة في حاجات تانية وبطولات تانية اختفت من الاتحاد، وهو مصنوع من الذهب، ممكن حد يسيحه ويبيعه، وممكن يكون حد شغال في اتحاد الكورة في الوقت ده هو اللي سرقهم".


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في إطار التطوير الذي يقوم به الاتحاد المصري لكرة القدم حاليا لمقره الرئيسي ومن بينه تحويل المدخل إلى متحف مصغر للكرة المصرية، فوجئت إدارة الاتحاد بعدم وجود عدد من الكئوس القديمة في مخازن الاتحاد التي كان من المفترض أن يتم الاستعانة بها في عملية التطوير.

ويجرى حاليا تحقيق للتأكد من مصير هذه الكئوس القديمة وهل نجت من عملية حريق ونهب مقر الاتحاد في عام 2012 لدى الهجوم عليه من مجموعات الألتراس، أم راحت ضمن الخسائر التي نجمت عما تعرض إليه المبنى في هذه الواقعة.

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