ناقد رياضي: سرقة الكئوس فضيحة وأعضاء اتحاد الكرة بيستخبوا

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 09:07 م
بوابة الفجر
الفجر الفني
Advertisements


قال الناقد الرياضى شريف عبد القادر، إن حال مبنى إتحاد الكرة المصرية، هو حالة الكرة المصرية نفسها، فهناك تراجع إدارى وفنى، والدليل على ذلك سرقة كئوس من الإتحاد المصرى لكرة القدم، والأغرب أن هناك إعلامى هو من يعلن عن ذلك وليس بيان من إتحاد الكرة.

وتابع خلال برنامج المصرى أفندى على القاهرة والناس مع الإعلامى محمد على خير، هناك الكثير من المقتنيات التى سُرقت فى حريق الإتحاد عام 2013، وتم إعادتهم، ووضعهم فى أماكنهم، ولكن هذه سرقة متعمدة ومقصودة.

وأضاف، المسئول عن إدارة شئون الكرة فى الإتحاد هو وليد العطار، وجميع أعضاء الكرة استخبوا، لأنها فضيحة كبيرة، فهذا الكأس احتفظنا به بعد حصولنا على كأس الأمم الأفريقية لمدة 3 مرات متتالية 2006 و2008 و2010.

أخبار تهمك

بارتوميو كاذب ولن أقاضي البلوجرانا.. أبرز تصريحات ليونيل ميسي بعد إعلان استمراره مع برشلونة

منذ ساعة

الأهلي يحسم مصير ضم نجم الزمالك السابق

منذ ساعة الا ربع

حسمت الصفقة.. نجم برشلونة ينتقل إلى يوفنتوس

منذ ساعتين و 49 دقيقة

بعد قرار البقاء.. تعرف على أولى مباريات ميسي مع برشلونة

منذ ساعتين و 18 دقيقة

نجم الأهلي يكشف سر رحيله عن القلعة الحمراء

منذ ساعة و 22 دقيقة

بقاء ميسي في برشلونة يُعزز فرص انتقاله لباريس سان جيرمان

منذ 17 دقيقة

محمد إبراهيم يكشف حقيقة عروض الأهلي وبيراميدز

منذ أقل من ساعة

مفاجأة.. بيراميدز يحدد موعد انتقال نجمه إلى الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

أول رد فعل من مرتضى منصور على أنباء تأجيل نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 3 ساعات

بعد قرار البقاء.. تعرف على ضحية ميسي الأولى في برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

ميسي يتحدث لجماهير برشلونة

منذ 40 دقيقة

فرجاني ساسي يضع شرطًا صعبًا للتجديد مع الزمالك

منذ حوالي 9 ساعات

فايلر يُهدد نجم الأهلي

منذ ساعتين و 47 دقيقة

رد فعل غريب من برشلونة على انتقال فان دي بيك إلى مانشستر يونايتد

منذ ساعة و 18 دقيقة

رئيس الزمالك: هدفنا التتويج بدوري أبطال إفريقيا.. وحسمنا 5 صفقات من العيار الثقيل

منذ ساعة

فرجاني يحدد شرطا وحيدا قبل الرحيل عن الزمالك والانتقال للأهلي

منذ ساعة و 16 دقيقة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
05:32 م

بعد قرار البقاء.. تعرف على ضحية ميسي الأولى في برشلونة

ميسي يتحدث لجماهير برشلونة

08:38 م

الأهلي يحسم مصير ضم نجم الزمالك السابق

08:32 م

رد فعل غريب من برشلونة على انتقال فان دي بيك إلى مانشستر يونايتد

08:00 م

حسمت الصفقة.. نجم برشلونة ينتقل إلى يوفنتوس

06:29 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحل هو الخفض

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 10.. «أحلام الفتى الطائر» دراما الانفتاح في زمن الثراء السريع

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كامالا هاريس.. كلمة سر بايدن من أجل هزيمة ترامب