محمد علي خير : السيدة التى قابلت السيسيى اليوم أثبتت أن المصريين محتاجين "طبطبة"

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 09:03 م
بوابة الفجر
الفجر الفني
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قال الإعلامى محمد على خير، إن دعوة السيدة التى قابلت الرئيس السيسي اليوم، كانت مرتجلة، وغير مُحضر لها أو معد لها، وملابس السيدة تقول ذلك، فالدعوة كانت من القلب.

وأضاف خلال برنامج "المصرى أفندى"، على القاهرة والناس، ففى مثل هذه المواقف، البعض يترصد، ويقول إن هذه المواقف يجرى الترتيب لها، ولكن قناعتى أن هذه الواقعة غير مرتب لها، ولابد من توجيه رسالة إلى كل الوزراء والمحافظين، فهذه الأيام يوجد مشاكل للمواطنين، وتريد "الحكومة تطبب عليهم"، لأنهم يسألوا "ليه المسئولين مابينزلوش الشوارع".

وتابع خير، أناشد رئيس الجمهورية، بتشكيل لجنة عليا لتليقى التظلمات، فيما يتعلق بأى قرار هدم مبانى مخالفة، فالهدم سهل ولكن البناء صعب، وأنا أريد ألا نعطى فرصة للمنتهزين، أن يستغلوا مسألة هدم المبانى المخالفة، والبعض يرى أنه مظلوم.

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