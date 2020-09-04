بالأسماء.. كارتيرون يجهز قائمة مبدئية للمستبعدين من حساباته

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 09:04 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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استقر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على رحيل 3 نجوم من عناصر الفريق الأبيض خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقام كارتيرون بإبلاغ أمير مرتضى منصور المشرف على كرة القدم في الزمالك عن عدم حاجاته لخدمات ثلاثي الفريق كريم بامبو وعمر السعيد ومحمد عنتر في الفترة المقبلة وهي العناصر التي شاركت بنسبة قليلة مع الفارس الأبيض.

وقام المدير الفني الفرنسي بفتح الباب أمام عرض ثلاثي الفريق للإعارة في فترة الانتقالات الصيفية الحالية بدلاً من الاستمرار بدون المشاركة في المباريات.

وحقق الزمالك فوزا مثيراً في الجولة الماضية على براميدز بهدفين نظيفين في بطولة الدوري ليحتل بذلك المركز الثاني.

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