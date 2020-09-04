صبري فواز بصحبة هيفاء وهبي من كواليس مسلسل "أسود فاتح"

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 11:06 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
Advertisements
شارك الفنان صبري فواز جمهوره بصورة جديدة اه عبر حسابه الرسمي بإنستجرام.

وظهر بالصورة برفقة الفنانة هيفاء وهبي ، من كواليس تصوير مسلسلهما الجديد "أسود فاتح" ، وعلق علي الصورة قائلاً :" أهلا يا عبدالوهاب ".

مسلسل "أسود فاتح" بطولة هيفاء وهبي، روجينا، أحمد فهمي، معتصم النهار، صبري فواز، عمر السعيد، فراس سعيد، رانيا منصور، حسام الجندي، حنان سليمان، نانسي صلاح، ناصر سيف، نبيل نور الدين، وتدور أحداث العمل فى إطار اجتماعي مشوق، وهو من تأليف أمين جمال وإخراج كريم العدل.

والمسلسل قد توقف تصويره قبل شهر رمضان الماضي، وتأجل عرضه، بسبب أزمة فيروس كورونا وقرار تعليق حركة الطيران في مصر ولبنان للوقاية من الفيروس، التي أثرت على استكمال المشاهد المتبقية لوجود معظم أبطال العمل في مصر.

أخبار تهمك

نجم الأهلي يرفض الدوري التركي

منذ ساعة

رضا عبد العال يفجر مفاجأة حول اختفاء كأس إفريقيا

منذ ساعة الا ربع

حسمت الصفقة.. نجم برشلونة ينتقل إلى يوفنتوس

منذ حوالي 6 ساعات

نجم برشلونة الشاب يخطف الاضواء في إسبانيا

منذ نصف ساعة

عاجل| "الصحة": تسجيل 157 إصابة جديدة بكورونا.. و16 حالة وفاة

منذ 18 دقيقة

بعد بقاء ميسي.. برشلونة يوافق على رحيل صديقه إلى يوفنتوس

منذ ساعة و 11 دقيقة

بيراميدز يصارع الأهلي على ضم حاوي الدوري المصري

منذ أقل من ساعتين

تقارير إسبانية تكشف حقيقة الفساد المالي لـ "بارتوميو"

منذ أقل من ساعتين

الزمالك يكشف عن مدة غياب نجم الفريق

منذ ساعتين و 10 دقيقة

بعد قرار البقاء.. تعرف على ضحية ميسي الأولى في برشلونة

منذ حوالي 7 ساعات

الخطيب يوجه إنذارًا شديد اللهجة إلى كهربا

منذ ساعتين و 20 دقيقة

أول تعليق من فايلر بعد فوز الأهلي على دجلة

منذ أقل من ساعتين

فرجاني ساسي يضع شرطًا صعبًا للتجديد مع الزمالك

منذ حوالي 11 ساعة

سيد عبد الحفيظ يوجه رسالة لاتحاد الكرة بعد مباراة الأهلي ودجلة

منذ ساعة و 24 دقيقة

رد فعل غريب من برشلونة على انتقال فان دي بيك إلى مانشستر يونايتد

منذ حوالي 4 ساعات

ميسي: حبي لبرشلونة يجعلني أبذل كل ما لدي لتحقيق الإنجازات

منذ ساعة و 8 دقيقة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:53 م

عاجل| "الصحة": تسجيل 157 إصابة جديدة بكورونا.. و16 حالة وفاة

سيد عبد الحفيظ يوجه رسالة لاتحاد الكرة بعد مباراة الأهلي ودجلة

10:47 م

بعد بقاء ميسي.. برشلونة يوافق على رحيل صديقه إلى يوفنتوس

11:00 م

نجم برشلونة الشاب يخطف الاضواء في إسبانيا

11:40 م

بيراميدز يصارع الأهلي على ضم حاوي الدوري المصري

10:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحل هو الخفض

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 10.. «أحلام الفتى الطائر» دراما الانفتاح في زمن الثراء السريع

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كامالا هاريس.. كلمة سر بايدن من أجل هزيمة ترامب