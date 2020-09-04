جريمة بشعة.. طالبته بمصروف البيت فقتلها فى المنيا

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 08:47 م
بوابة الفجر
أحمد الخميسي - كلينتون يسرى
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خنق زوج، زوجته، مستخدما غطاء رأس "إيشارب"، ونتج عن ذلك مصرعها، عقب حدوث مشادة كلامية بينهما، تطورت لمشاجرة بسبب مرور الجاني بضائقه مالية، ومطالبة القتيله له بتدبير مصروفات المنزل، وذلك في مركز مغاغه بأقصي شمال محافظة المنيا.

كان اللواء محمود خليل، مدير الأمن، قد تلقي إخطارا من اللواء خالد عبد السلام، مدير مباحث المديرية، بمقتل سيدة في الثلاثنيات من عمرها بإحدي قري مركز مغاغة شمال المحافظة.

انتقلت الأجهزة الأمنية برئاسة المقدم حاتم ربيع، رئيس فرع البحث الجنائي لشمال المنيا، والمقدم عمرو عامر، رئيس مباحث مغاغة، والرائد عبد الرحمن غزاوي، معاون المباحث، إذ تبين مقتل زوجة في عقدها الثالث من عمرها علي يد زوجها أربعين عاما، وذلك علي خلفية وقوع مشاجرة بينهما علي مصروفات المنزل وعدم قدرته علي الإنفاق علي الأسرة لمروره بضائقة ماليه، الأمر الذي دفع الزوج لإنهاء حياة زوجته خنقا باستخدام غطاء الرأس "إيشارب" إذ لفظت أنفاسها الأخيرة أمام طفليهما.

حرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولي التحقيق والتصرف.

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مقتل زوجة فى المنيا مغاغة فيروس كورونا بوابة الفجر المنيا الفجر

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